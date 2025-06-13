古裝女神秒貼男神吻上癮 閃婚秒翻車「想殺了妳」掐脖戲嚇翻全網

白鹿在《臨江仙》飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引「白九思」曾舜晞入局。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「古裝女神」白鹿、「電眼男神」曾舜晞主演的仙俠劇《臨江仙》打破以往仙俠劇套路，以離婚仙俠為概念，融合時空迴圈、身份迷局與情感懸疑等元素成功炒熱話題，並同步在海外引發關注，不僅愛奇藝站內熱度迅速突破9,500，更穩坐全球15個國家和地區的熱播榜冠軍，抖音相關話題播放量突破17.3億，掀起暑期檔第一波追劇熱潮。

白鹿在《臨江仙》飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引「白九思」曾舜晞入局。（愛奇藝國際站提供）

《臨江仙》以四靈仙尊「花如月」（白鹿 飾）及大成玄尊「白九思」（曾舜晞 飾）之間糾纏三世、難解難分的宿命愛情為展開，兩人神力相剋，結合則雙亡、分離亦難存，注定在愛與毀滅之間反覆輪迴，如同莫比烏斯環般無法擺脫命運循環。

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白鹿在《臨江仙》飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引「白九思」曾舜晞入局。（愛奇藝國際站提供）

白鹿在《臨江仙》飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引「白九思」曾舜晞入局。（愛奇藝國際站提供）

劇中，白鹿飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引白九思入局，李青月在山中採藥時不慎墜落，幸得白九思及時相救，兩人意外親吻後，李青月立即說：「我會對你負責」，並火速提親，白九思也毫不遲疑應允，節奏之快是古裝愛情劇中少見的一眼定情、閃婚成局。

白鹿在《臨江仙》飾演四靈仙尊花如月及李青月。（愛奇藝國際站提供）

白鹿在《臨江仙》飾演四靈仙尊花如月及李青月。（愛奇藝國際站提供）

身份偽裝不只是劇情的懸疑引線，也成為花如月成長與情感糾葛的重要推進力，白鹿在劇中細膩地詮釋了從天真懵懂少女到復仇仙尊的心理轉折，讓觀眾隨著她的角色一步步揭開迷霧；曾舜晞則以白髮仙姿亮相，透過內斂深沉的演技傳達角色的糾葛與壓抑。

白鹿在受訪時深入剖析《臨江仙》她與曾舜晞角色之間錯綜複雜的關係，她說：「這兩人世界觀就是有些不同，各持己見，後面的回溯情節會不斷地拋梗和解讀，幫助觀眾理解他們的處境與選擇，第11集會迎來第一次反轉，到了20多集還會有更大的翻盤。」

白鹿在《臨江仙》飾演四靈仙尊花如月及李青月。（愛奇藝國際站提供）

談起一人分飾兩角的挑戰，白鹿說：「與其說我演兩個角色，不如說是劇中花如月一直在扮演李青月更貼切，我覺得演花如月時更帶感，隨著劇情展開，觀眾就會知道她不是那個最不起眼的小師妹，而是開創銀了淨雲宗，準備向白九思復仇的仙尊，真實身份揭曉後，她穿著甲回歸門派，所有人列隊歡迎她，整個很有氣勢，拍攝時我連笑容都變少了，李青月相對就比較可愛一些。」

白鹿在《臨江仙》飾演四靈仙尊花如月及李青月。（愛奇藝國際站提供）

白鹿劇中首次體會到身為母親的心碎與絕望，她笑說：「以前我演媽媽的戲幾乎都是在大結局時的合家歡場面，這次則要面對兒子生病我卻因為法力被封印，無法救他的悲傷情境，我沒有類似經驗，對我來說真的很難，也是全劇情緒比較重，讓我留下深刻印象的一段戲。」

接連拍了《白月梵星》、《臨江仙》、《莫離》等古裝劇的白鹿，被問起下一部作品是否有機會逃離橫店，改拍現代作品時，她說：「目前真的不知道，應該會先休息充電，我上一部拍的也是仙俠，所以我特別擔心出現同質化的東西，但後來發現我們劇組從服裝到場景都很用心，全部只有30多集，但我的角色髮型變化卻很多，造型團隊沒有因為趕拍戲就沿用同一個髮型，這點我很感謝他們，不過我也覺得我該從仙俠賽道稍微退一退了。」

曾舜晞在《臨江仙》飾演大成玄尊「白九思」。（愛奇藝國際站提供）

曾舜晞在《臨江仙》飾演大成玄尊「白九思」。（愛奇藝國際站提供）

白鹿與曾舜晞合作拍攝《臨江仙》，劇中兩人不斷誤會產生糾葛、相愛相殺，醋勁大發的曾舜晞甚至掐住白鹿脖子撂狠話說出「有時候我真想殺了妳」，看似充滿火藥味的場面，拍攝時現場氣氛卻很歡樂，兩人一對視就笑場，反差感十足，白鹿還爆料曾舜晞是劇組的「卷王」，不管拍戲再累，他仍堅持一天去兩趟健身房。

曾舜晞在《臨江仙》飾演大成玄尊「白九思」。（愛奇藝國際站提供）

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