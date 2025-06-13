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尹昭德「斷掌拍桌」震到水杯搖晃！老婆女兒嚇傻：變身浩克

尹昭德在《寶島西米樂》劇中發怒拍桌罵女兒，氣勢嚇到自己都忘詞了。（台視提供）尹昭德在《寶島西米樂》劇中發怒拍桌罵女兒，氣勢嚇到自己都忘詞了。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂》中，因女兒蔡祥與老婆黃瑄大吵後離家出走，獨自到街上大吃大喝發洩情緒，整晚不見人影，讓父母焦急不已，他壓抑了一整晚的擔憂，看到女兒平安，但是態度依然不佳，因此情緒爆發痛心拍桌大罵蔡祥，竟然一掌把桌上的水杯震到搖晃，嚇到一旁人。尹昭德事後透露自己也嚇了一大跳，還伸出手秀出自己的斷掌。

他不好意思笑說：「我爸爸以前就告誡過，出手要注意力道，不可以隨便跟人家打架，因為力道無法控制。結果剛才那一掌下去太響了，我自己都被嚇到，導致後面整個忘記台詞。」

尹昭德（左起）在《寶島西米樂》和蔡祥、黃瑄一家人經常吵吵鬧鬧。（台視提供）尹昭德（左起）在《寶島西米樂》和蔡祥、黃瑄一家人經常吵吵鬧鬧。（台視提供）

其實尹昭德戲裡戲外都個性溫和的人，坦言這場吵架戲對自己來說挑戰不小，平常幾乎都是一次完成拍攝，但拍這場戲時竟吃了幾次螺絲，尹昭德還不忘誠心的鞠躬和工作人員道歉，他坦言吵架戲不好拍，表示自己跟角色個性一樣，有事都是好好說話，能把問題解決最重要。

黃瑄笑稱簡直看到浩克變身：「平常是個好好先生，生氣一定是非同小可。那拍桌的一瞬間真的把我嚇到了。」尹昭德這場戲罵了女兒後，自己也忍不住泛淚，他表示：「因為我看到蔡祥眼睛都是眼淚，突然好捨不得，覺得剛才是不是太兇了，開始檢討自己。」

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