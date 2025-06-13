《返校》韓寧合體香港女星 「激烈情慾戲」超赤裸

韓寧不斷嘗試各種挑戰性的角色與語言類型，展現對表演的彈性與野心。（好工作娛樂提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕韓寧從影集《返校》嶄露頭角，近年在《不愛，愛》、《星空下的黑潮島嶼》及《樹冠羞避》等影視作品中展現多變演技，除了積極參與台港澳的電影演出作品外，韓寧也不斷嘗試各種挑戰性的角色與語言類型，展現她對表演的彈性與野心，也讓人看見她作為演員的轉變與厚度，韓寧說：「我一直在學習怎麼聽見自己內在的節奏，有時候比起往前衝，更想慢下來感受。」瑞士頂級珠寶暨腕錶世家PIAGET伯爵更宣布成為韓寧成為品牌摯友。

韓寧有股特殊氣質。（好工作娛樂提供）



韓寧近期在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》中，飾演政治受難者遺眷「羅陳里香」，這個角色內斂沉靜，面對丈夫被捕、家庭破碎，仍選擇等待與堅持，在動盪的時代裡表現出女性的深情與韌性，她用極為真摯的情感處理方式，把角色的壓抑與傷痛表現得層次分明；另外，在公視人生劇展《樹冠羞避》中，韓寧飾演一夕間失去母親，與阿嬤生活處處摩擦，同時也面對與情人在情感與身分認同上的女同志「普年」，角色處在多重關係與衝突中，最後因為分離而理解彼此、化解心結。

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日前香港媒體明周曝光韓寧參與港澳電影《女孩不平凡》，台灣監製陳斯婷（Estela）在訪談中提到，台灣拍攝的部分，台灣演員韓寧和香港演員鄧濤譜出一段最激烈的戀情，包括多場情慾戲，「我一直對她們在最後一場情慾戲的表現，感到非常驚豔。不論是當下的情緒、那一種就是想要你，但又離不開的情感，那種激烈是一種互相揭示的赤裸、很誠實的狀態。」

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