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娛樂 最新消息

（專題）F4合體掀熱議！言承旭中國身價逼近億 朱孝天「零收入」直播求生

朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民2001年組F4，紅透半邊天。（翻攝自微博）朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民2001年組F4，紅透半邊天。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／專題報導〕「偶像劇鼻祖」的台版《流星花園》改編自日本漫畫家神尾葉子所創作的《花樣男子》，當時主演的言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪更因此劇合組偶像男團「F4」團體，在亞洲各國颳起一陣旋風，紅極一時，可惜闖蕩8年便解散。時隔16年，近來樂壇吹起合體風潮，傳出他們在相信音樂邀約下，也要再度合體，掀起外界關注，顯見這4位加起來184歲的「男子團體」依舊很有號召力。

對於合體，周渝民月初受訪時表態：「如果單純想賺錢就不要來找我。」未承認也未否認；朱孝天近日卻在直播時指出「目前沒有接到要合體的通知。我確實很想合體，但就是沒辦法。」坦言與其他3人已斷聯，也沒有聯繫方式，合體一事看來仍有變數。

「F4」自從2009年解散後，4人之後僅於2013年春晚合體合唱《流星雨》，當時他們曾許願開演唱會，卻始終無下文。而2020年在江蘇衛視的《一千零一夜》晚會上，雖然畫面上看來「合體」，實際上舞台僅有吳建豪孤單1人，其他人都是透過高科技投影特效合成，也算是另類的「碰頭」。

周渝民主演新劇《我們與惡的距離》第二季，足見演技之成熟。（資料照，記者胡舜翔攝）周渝民主演新劇《我們與惡的距離》第二季，足見演技之成熟。（資料照，記者胡舜翔攝）

團體解散後，4人都各自發展，言承旭、周渝民都在戲劇圈深耕，言承旭偶爾會上中國綜藝節目，而吳建豪除了綜藝外，也會接商演，更創立自己的品牌，朱孝天如今則轉型直播帶貨。4人的粉絲一聽聞合體消息，依舊熱血澎湃，本報也盤點4人最新近況。

44歲的「仔仔」周渝民是團內的「忙內」，團體解散後，他依舊深耕戲劇圈。他之前接受本報專訪，提到許多人一見到他依舊想聊《流星花園》，他都會用開玩笑口吻無奈回：「我最近的戲你看了沒？我都40多歲了，你還在跟我講《流星花園》的表現。」

他清楚自己因偶像劇出道，外貌必然是最先被注意到的因素，對他而言這是包袱也是成就，只能靠自己來突破困境「我是第一個跟經紀公司要求『每年至少幫我安排一部戲』。」期望精進演技來扭轉觀眾的既定印象。因此他2009年以《痞子英雄》入圍金鐘戲王，2013年以《回家》拿下金鐘男主角寶座，以及去年以電影《車頂上的玄天上帝》入圍北影男主角，都證明他的演戲實力無庸置疑。

周渝民（右）和喻虹淵已結婚十年。（資料照，翻攝自微博）周渝民（右）和喻虹淵已結婚十年。（資料照，翻攝自微博）

在感情方面，他自2015年與喻虹淵結婚後育有一女，夫妻倆一向行事低調，鮮少公開曬恩愛。不過今年他生日時，適逢主演新劇《我們與惡的距離》第二季開播，喻虹淵便藉機溫馨放閃，既用實際行動支持丈夫的新作，也低調秀出甜蜜祝福。

林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》探討婚姻與愛情的本質。（時創影業提供）林依晨（左）和言承旭在《同棲散策》探討婚姻與愛情的本質。（時創影業提供）

48歲的言承旭在2009年時曾在日本發行個人專輯《Freedom》，以一首日文歌曲加十首中文歌曲攻日，唱片行預購一週，最後打敗福山雅治、嵐等當紅日本歌手，登上排行榜冠軍。2011年後轉往中國工作，2023年的戲劇《夏花》雖被稱「叔侄戀」，仍成功帶紅女主角徐若晗，近來也有在台客串李鑼為愛女量身打造的電影《突破三千米的泳氣》、演出曹瑞原導演執導的新影集《我們的年代—時候》，以及他與林依晨合作的新戲《同棲散策》也即將上檔。

戲劇以外，他也是綜藝節目常客，2021年參與《披荊斬棘的哥哥》，節目中大S意外獻聲為他打氣，令他忍不住眼眶泛淚，也被網友稱是「世紀破冰」，聲勢再度爆紅，之後片酬一度喊破2000萬人民幣（約新台幣8200萬元），至今他依舊是真人秀的常客，戀愛實境節目《心動的信號》到運動競技《我在橫店打籃球》都有他的蹤影。

言承旭拍戲又上綜藝節目，收入頗豐。（翻攝自臉書）言承旭拍戲又上綜藝節目，收入頗豐。（翻攝自臉書）

言承旭除了工作之外，感情生活也備受關注。他是團員中唯一沒踏入婚姻的人，他和林志玲情纏17年，從2002年就開始傳緋聞，期間分分合合，不少人猜測會讓林志玲心碎的是因為2005年她發生墜馬意外時，言承旭在拍戲走不開身，只派了工作人員去探望，不過也有說法是，言承旭在第一時間就趕到中國大連，但事後被雙方經紀公司否認，就算真的有去，戀情依舊沒有被承認。

他們2017年被直擊在馬來西亞的健身房運動，言承旭當時被問到復合一說，難得正面回應，「這要看她的態度」，林志玲則把球丟回去，「可能要問問看他」，最終林志玲於2019年嫁給放浪兄弟成員Akira。另外，他的另一位緋聞女友張熙恩現也已是人妻。

安以軒（右）、吳建豪2009年合拍電視劇《下一站，幸福》叫好叫座。（資料照，三立提供）安以軒（右）、吳建豪2009年合拍電視劇《下一站，幸福》叫好叫座。（資料照，三立提供）

46歲的吳建豪2009年演出《下一站，幸福》奠定偶像劇一哥的地位，也曾闖香港影壇轉型成武術小生，代表作有《少年阿虎》、《葉問4》，除了是演員、歌手外，同時還是一位設計師，許多大咖明星搶著著用的「xVESSEL解構硫化鞋」就是吳建豪主理的品牌，美術系出身的他近年來跨界時尚圈，設計了許多衣服和首飾，副業發展的可謂是相當成功。

吳建豪（中）近年依舊深耕歌壇。（環球提供）吳建豪（中）近年依舊深耕歌壇。（環球提供）在感情部分，他在2018年年底與結婚5年的新加坡千金石貞善離婚，兩人對婚變原因各執一詞，石貞善更曾經公開在網路上爆料「電視上看到的吳建豪都不是真的」，而吳建豪也隔空怒嗆她：「管好你的嘴！」離婚後回歸黃金單身漢。

相較於其他團員而言，46歲的朱孝天較早淡出演藝圈，因此人氣不如前面三位高。他過去主演央視《楚留香傳奇》創下巔峰，雖然他這版本的楚留香顏值仍在，但許多觀眾虧他詮釋的楚留香不再是一個「白衣如雪，來去無蹤」的大俠，而是因他略胖的身材使得楚留香像是一隻加菲貓。

朱孝天版本的楚留香，長相爭議頗大。（翻攝自微博）朱孝天版本的楚留香，長相爭議頗大。（翻攝自微博）對於身形，他坦言罹患罕見疾病「纖維肌痛症」，也就是俗稱的「王子病」、「公主病」。他表示自己時常會感到沒來由的疼痛，有時就連搬東西這樣的小事對他來說也相當不易，更導致他近年來容易忽胖忽瘦。

朱孝天（左二）和韓文文（右二）結婚時，言承旭（右一）、吳建豪都到場獻上祝福。（翻攝自微博）朱孝天（左二）和韓文文（右二）結婚時，言承旭（右一）、吳建豪都到場獻上祝福。（翻攝自微博）

他2016年娶中國女星韓雯雯，曾因疫情長達1年沒收入，現以直播帶貨為主，他曾在受訪時提到自己脫離「F4」光環後人氣大減，結婚時想邀請賓客都邀請不到，讓他相當感概。

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