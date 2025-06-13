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iMe主辦SJ演唱會 強調會改善進步：聽見大家聲音了

Super Junior即將在20週年登上大巨蛋。（翻攝自X）Super Junior即將在20週年登上大巨蛋。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior今年迎來出道20週年，昨天（12日）正式宣布，「SUPER SHOW 10」將在11月15、16登上台北大巨蛋，明年1月24日則在高雄巨蛋演出。主辦單位昨也揭曉，主辦單位為iMe，他們表示將改善進步。

先前iMe主辦SJ演唱會反應兩極，包括小巨蛋場外佈置，也引起不小的討論。對於再次主辦SJ的演唱會，iMe在臉書上表示：「大家的聲音我們都有聽見，關於需要向韓方申請的事項，我們正在積極協調中，努力爭取最好的結果。場外佈置也會有所改善進步！希望在這個意義非凡的20週年，能讓大家和Super Junior 一起留下珍貴的回憶。」

SJ寵台灣老婆出名，別具意義的20週年演唱會，一口氣在台灣舉辦3場演唱會，更是SJ首次站上台北大巨蛋。去年他們就預告，成員希澈將會重返舞台，如今SJ將以九人體制帶來完整演出，令粉絲相當期待。此外，小分隊D&E前天也宣布，將在8月3日為中信兄弟K歌主題日開球兼表演，不愧是「灶咖男團」，今年又是滿滿的SJ。

大勢韓星紛紛來台，10月先迎來BLACKPINK，11月除了有SJ之外，隔週又將迎來出道10年首次來台的TWICE，預計將嗨翻高雄世運主場館，台灣會相當熱鬧。BLACKPINK門票在昨天上午全面開賣，兩天約10萬張票立刻被秒殺，可見4美的超強魅力。

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