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網紅霸軒貼心製作MV送女友 慘遭炎上下場曝

網紅插畫家霸軒與小美，因為霸軒製作的「雷雷男友全紀錄」引發網路熱烈討論。（翻攝自YouTube）網紅插畫家霸軒與小美，因為霸軒製作的「雷雷男友全紀錄」引發網路熱烈討論。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅插畫家霸軒與小美因為畫風幽默，深受網友喜愛，近日因霸軒與小美交往14週年，貼心的霸軒製作了「雷雷男友全紀錄」動畫MV送給小美當禮物，沒想到影片上傳到社群平台後，竟引起大量負面評價，今（12）日霸軒只好將影片下架，但女主角小美本人則表示：我很喜歡這首歌。

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為了慶祝交往14週年加上小美生日，霸軒特別製作了這個禮物，MV內容包含兩人交往期間的故事，從高中的青澀到創業的艱辛，MV呈現出兩人走來的點點滴滴，霸軒團隊更交由AI製成歌曲後，送給小美當禮物。

霸軒與小美交往14週年，現為熱門網紅插畫家。（翻攝自IG）霸軒與小美交往14週年，現為熱門網紅插畫家。（翻攝自IG）

網友因為MV當中提及霸軒過去曾在雨中與小美一起摔車、睡過頭約會放小美鴿子、創業初期要求小美辭去原本工作一同打拚、忘記結婚紀念日等等生活點滴，但網友卻覺得霸軒提出的部分要求根本就是情緒勒索。網友怒斥霸軒「不成熟」還認為小美真的很可憐，竟陪伴霸軒這個巨嬰這麼久。

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霸軒與小美今日直播時表示，影片上傳之後，網友的反應非常熱烈，但兩人因工作忙碌，還沒注意到MV已經慘遭炎上，直到小美結束旅遊回到台灣，霸軒才發現網友已經燃起熊熊怒火。為了不讓小美擔心，霸軒與團隊成員討論後決定將影片下架，但小美則說：「我覺得…反正我很喜歡這首歌，因為我覺得我很喜歡有趣的靈魂」。

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