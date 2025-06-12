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娛樂 最新消息

蔡詩芸「最美廚娘」抓住王陽明的胃 攜手郭碧婷組團壓力大

蔡詩芸（右二）攜手郭碧婷（左起）、劉忻、張予曦組成女團「ROLLING SISTERS」。（人見人愛娛樂提供）蔡詩芸（右二）攜手郭碧婷（左起）、劉忻、張予曦組成女團「ROLLING SISTERS」。（人見人愛娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蔡詩芸最近開心組團，成員包括向佐的老婆郭碧婷，以及張予曦、劉忻等，4人共組新團「ROLLING SISTERS」，蔡詩芸開心直呼：「做了一件很大的事！這幾天其實都沒有睡好，一直覺得壓力很大、也很興奮緊張！迫不及待想把這一切跟大家分享，有好多漂亮的作品。」

今年蔡詩芸邁入出道20週年，工作上仍不斷迎接挑戰，去年她參加《乘風2024》，當時雖沒有機會最後成團，但現在總算圓了組女團夢，她說：「我比較狂野，不是典型女生的樣子，讓自己有態度個性。」

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另外蔡詩芸也談到團員各自特質：「劉忻是很厲害的音樂人、從沒有放棄過組團這件事情；郭碧婷非常努力突破，在她身上學到許多事情，我們相處非常舒服 ，學習到自我瀟灑的精神。張予曦是個大美女，在創立自己事業非常認真，不管身體有多累，還是努力堅持下去把工作做好。」

對於組團，蔡詩芸說：「我們4人各自有自己事業，還有兩位是媽媽身分（她和郭碧婷），卻能結合在一起出道，這一切真的很難得。」

蔡詩芸要當最美廚娘。（人見人愛娛樂提供）蔡詩芸要當最美廚娘。（人見人愛娛樂提供）

蔡詩芸透露，老公王陽明也很支持她組團，一開始王陽明開玩笑說：「妳們是『成熟女團』！」接著稱讚她們很不容易，各自有自己事業、家庭卻組在一起，不是從素人出道，是Super女團，「他為我驕傲也開心。」

除了組女團，蔡詩芸也將接下一檔比拼廚藝的實境節目，化身「最美廚娘」，至於如何抓住老公的胃？她分享：「先觀察他喜歡吃什麼，我喜歡用自由、感覺的方式去煮飯，他喜歡吃西餐、牛排、義大利麵，我就會從麵粉開始慢慢擀出來，偶爾也嘗試一點不一樣，他都滿喜歡吃的。」

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