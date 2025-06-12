台語界費玉清是他！蔡秋鳳爆料身價超過6億 坐擁南京東路200坪房產

荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕53歲的台語歌手李明洋身家驚人，他今天與金曲歌王荒山亮、購物台天王劉家榮出席演唱會記者會，被爆料是隱形富豪，靠著投資翻身，更在南京東路擁有超過200坪的房產，根本是台語界的費玉清。

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李明洋曾被蔡秋鳳爆料，身價高達6億元，對此他受訪笑撇：「沒那麼多啦」，坦言靠著投資茶磚、威士忌翻轉人生，「我喜歡茶、威士忌，自己興趣投資，以前可能花（台幣）1千多萬買的，現在都翻20倍了。」

荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）

購物天王劉家榮身兼歌手身分，對於要跟前輩荒山亮、李明洋一起在台中開唱，坦言壓力不小。劉家榮表示，「我的第一場售票大型個唱，當然感覺壓力大，成敗一肩扛，3人各自擁有不同粉絲群，說唱會就是說說唱唱，不僅是表演也是與粉絲互動交流，這也是我想呈現的方式，一定會努力漂亮完成，這是對自己的承諾也是對粉絲們的交代。」

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