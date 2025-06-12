晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《藏海傳》「流量破15億」迎超爽結局！肖戰酷刑「貼加官」來真的

肖戰為《藏海傳》瘦了8公斤。（Disney+提供）肖戰為《藏海傳》瘦了8公斤。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕頂流男神肖戰主演的古裝戲《藏海傳》終於迎來爽快結尾，故事不但為「藏海」的復仇旅程劃下句點，也讓他與深愛的「香暗荼」有了美滿結局，該劇開播以來持續穩坐Disney+收視冠軍，全網總流量衝破15億，肖戰也成為微博5月演員熱度報告冠軍，讓《藏海傳》持續狂破新紀錄。

相關新聞：藏海傳破15億觀看流量 20則金句戳中人心

飾演「藏海」的肖戰在作品完結後於微博向角色感性道別，他寫道：「小海，真心地為你開心！你看，有這麼多人懂你！」飾演「香暗荼」的張婧儀則以俏皮的方式寫下「香暗荼已經走向自由，枕樓於今日起正式休業，感謝各位對香老闆的支持」，讓粉絲們紛紛入戲直呼「要趕快重刷再看一遍」。

梁超（左）展現有如戲中角色一樣的愛徒心切，心疼表示肖戰有許多場戲都是親自上陣。（Disney+提供）梁超（左）展現有如戲中角色一樣的愛徒心切，心疼表示肖戰有許多場戲都是親自上陣。（Disney+提供）

《藏海傳》開播以來話題不斷，肖戰的顏值、演技以及一舉一動都是焦點，為了以最好的狀態出演《藏海傳》，並揣摩「藏海」充滿謀略的復仇天才，肖戰不僅苦練台詞、武術以及禮儀訓練，更迅速瘦下8公斤，展現瘦削且精實的身材，許多場裸身戲、入浴戲更不吝惜展現好身材，而藏海與香暗荼的虐心苦戀，最後終於苦盡甘來修成正果。

相關新聞：男神肖戰《藏海傳》穩坐7天Disney+冠軍！感謝「媽媽」：動容的回憶

而在先前的直播當中，不僅是總導演鄭曉龍對他讚譽有加，飾演高明師傅的資深演員梁超，也展現有如戲中角色一樣的愛徒心切，心疼表示肖戰有許多場戲都是親自上陣，包括酷刑「貼加官」以及在寒冷的冬天躍入髒水潛入質宮，隔天甚至發燒高達39度也不後悔，反而還表示他當天的狀態較為虛弱，剛好很符合某場情緒低落的戲。

張婧儀《藏海傳》和肖戰終迎來美滿結局。（Disney+提供）張婧儀《藏海傳》和肖戰終迎來美滿結局。（Disney+提供）

梁超提到有場戲是藏海被仇人趙秉文用刑逼供的「貼加官」酷刑戲，「貼加官」便是用桑皮紙浸泡在水裡，接著一層一層貼到犯人臉上，直到犯人徹底窒息為止，原本以為會透過借位方式呈現，沒想到肖戰完全不用替身親自上陣，真實體驗濕紙貼臉的窒息感，另外還有一場戲，讓肖戰游進又髒又冷的河水就為了潛入質宮，當時他還一度因為游泳太大力而受傷，讓劇組稱讚肖戰對任何戲都是全力投入，就為了拍到最好，戲裡戲外都是真正的大英雄。

年度古裝大戲《藏海傳》全集已於Disney+ 同步熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中