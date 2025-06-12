（盤點）孫藝真、宋慧喬、金泰希3女神來台亮點 她話多、親切被讚爆

金泰希（左起）、宋慧喬、孫藝真接力來台見粉絲，令網友津津樂道。（資料照，記者王文麟、潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神多，出道以來便以完美形象擄獲眾多粉絲，近年包括孫藝真、宋慧喬、金泰希紛紛接受台灣代言邀約造訪寶島，最讓3人念念不忘的全是台灣小吃，本報盤點3人在記者會的亮點時刻，以及貴為女神，究竟有何能耐做到人見人愛。

孫藝真接受訪問透露「最期待小籠包」。（記者王文麟攝）

★孫藝真「話最多」零架子 阿Ken逗樂女神笑開懷

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★來台時間：2024/04/16

「孫仙」孫藝真自拍了韓劇《愛的迫降》後好運連連，除了和老公玄彬定情，也因戲結緣，結婚生子，在台討論度爆表。孫藝真在機場向民眾揮手打招呼，戴著大墨鏡藏不住好心情，被工作人員大讚完全沒大明星架子，態度超親切。

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接受主持人阿Ken訪問時，孫藝真被讚狀態完美，左臉右臉都漂亮，彷彿女神降臨，笑容滿面藏不住，羞說「主持人直盯我肌膚的狀態，有些負擔」，機智的阿Ken發動甜蜜攻勢，立刻作勢轉身主持，又讓孫仙笑開懷。

孫藝真接受訪問透露「最期待小籠包」，記者會全長近40分鐘，話匣子大開，她分享持續不斷做運動，皮膚管理也不斷進行，至於演戲方面，打趣說「會想像自己是老鷹，在天空翱翔，因為不能被別的鳥抓著吃」，展現女神強悍的一面。

宋慧喬點名想吃台灣餃子。（記者王文麟攝）

★宋慧喬「不怕老」最淡定 曾寶儀一舉動超害羞

★來台時間：2024/09/23

宋慧喬為品牌代言訪台，因戲劇《黑暗榮耀》再創演藝巔峰的她，一登場獲台下與會媒體、貴賓全數拿起手機狂搶拍，主持人曾寶儀大誇「全台灣的手機都來了」，讓她笑得像朵花。

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此趟來台，宋慧喬點名想吃台灣餃子，分享「童顏美女」封號是來台才知道，她透露最重要是補充水分，精華多擦一點，坦言「按著年齡老，我不太在意，但有管理的話，希望老得慢一點。」表示不抗拒變老，因為還是能演到想演的角色。

活動到一半，曾寶儀伸手將宋慧喬瀏海撥順，喬妹靦腆一笑，立刻漲紅著臉，接著不忘用中文回「謝謝」，曾寶儀追問「能多說點中文嗎？」她又說「好開心見到你們啊」、「餓死了」，全場鼓掌。

金泰希對台灣印象最深是珍珠奶茶。（記者潘少棠攝）

★金泰希「迪士尼公主」完美亮相 嘴甜讚台灣

★來台時間：2025/06/11

暌違13年再度來台的金泰希有「韓國第一天然美女」封號，一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相，獲讚是「迪士尼公主」一般，維持凍齡美貌，網友大讚彷彿吃了防腐劑。

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台灣美食讓女神忍不住想破功，她說因為喜歡吃，又愛甜食，來台看到餐廳都會想要吃吃喝喝，印象最深是珍珠奶茶；至於來台印象，她說樹的街道建築物變得很新穎，路也寬敞了，嘴甜誇台灣變得越來越美，印象非常好，表示下回會想帶家人一起來台旅游。

自從和RAIN育有兩女後，金泰希重心在家庭，2020年起接連拍完《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《有院子的家》後，還在《歡迎回到三達里》客串，讓粉絲朝思暮想期待新作；只見她表示現在要做許多家務事，又要育兒，平常沒拍戲時，也有很多事要做。

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