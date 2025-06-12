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娛樂 最新消息

金針菇激動證實！推廣5年「台灣感性」終在韓國爆紅

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」激動分享自己推廣多年的「台灣感性（대만감성）」終於在韓國年輕族群之間被看見與共鳴。她形容，所謂的台灣感性不是夜市、不是101，更不是熱門觀光景點，而是一種「說不清卻讓人著迷的氛圍」，包括陽光、機車、底片色調與綠樹構成的街景，蘊藏一種讓人放慢腳步的「日常台灣味溫柔」。

金針菇推廣「台灣感性」在韓國爆紅。（組合照，翻攝自Threads）金針菇推廣「台灣感性」在韓國爆紅。（組合照，翻攝自Threads）

金針菇表示，韓國人對台灣最初的浪漫印象來自青春電影與偶像劇，那種什麼都沒發生卻讓人心靜的氛圍，是她長年試圖推廣的文化價值。她認為「台灣感性」融合了懷舊、自然、與不刻意的生活美學，無需喧鬧，卻總能悄悄打動人心。這份情懷近年在韓國社群上悄然發酵，已有越來越多Z世代韓國人開始使用賦有台灣味之意的「#대만감성」標籤記錄他們在台灣的細節感受。

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「我們一起拍下台灣各個街道，讓這份浪漫推向世界。」金針菇除了感性喊話，更以韓文和中文雙語發文，搭配貼文中的「台灣感性」與「대만감성」，也讓這場跨國美學共鳴再度掀起熱議，許多網友動容表示「你不是在推廣台灣，而是在保存我們快被遺忘的日常美好。」、「原來台灣不是用景點定義，而是用氛圍記憶」，一場由台灣人默默生活形塑出來的 「文化輸出」正悄悄打動世界的心。

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金針菇

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