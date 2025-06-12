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娛樂 最新消息

（影）林千又不甩「奧客」臭名 米蘭教堂熱吻博士尪

林千又（左）與博士尪曬出在米蘭大教堂前擁吻照片。（翻攝自IG）林千又（左）與博士尪曬出在米蘭大教堂前擁吻照片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林千又日前與台北東區一家髮廊爆發消費糾紛，她認為髮廊服務不佳，但髮廊則認為自身服務已經做得很好，雙方各說各話，最後揚言喊告。林千又今（12）日曬出一段與博士老公Dr. Jeon在米蘭大教堂前熱吻的影片，彷彿一掃陰霾，生活只剩下甜蜜。

林千又（左）在台北東區髮廊消費產生糾紛。（翻攝自臉書）林千又（左）在台北東區髮廊消費產生糾紛。（翻攝自臉書）

相關新聞：納豆前女友林千又失控大鬧髮廊 爆粗口恐被告

林千又今天在社群曬出一段約1分鐘的影片，畫面中她身穿純白洋裝，一頭長髮流瀉而下，她還不時回頭露出甜美笑容，透過鏡頭都能感受到夫妻倆的甜蜜感情。尤其是影片的封面照片，林千又勾著老公熱情擁吻，足見兩人好感情。

林千又把奧客陰霾拋在腦後，開心的與新婚尪出國玩。（翻攝自IG）林千又把奧客陰霾拋在腦後，開心的與新婚尪出國玩。（翻攝自IG）

髮廊風波曝光後，許多網友都在網路上攻擊林千又，還說：「還好納豆沒選擇她」，一度把林千又氣得狠狠反擊：「我老公覺得娶到我很幸運耶」，如今再曬甜蜜影片，證明所言不假。

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