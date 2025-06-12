BLACKPINK「10萬張門票」秒殺！Jisoo獨家周邊限時加售

BLACKPINK成員Jisoo周邊加碼販售，造福眾多粉絲。（寬魚提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團BLACKPINK演唱會門票全面開賣，10萬張票火速售罄，人氣超旺！「寬魚國際」3月獨家引進成員Jisoo周邊商品，同樣掀起搶購熱潮，經2個多月向韓方積極爭取，今（12）宣布再度引進Jisoo周邊獨家販售，要讓粉絲買好買滿！

Jisoo今年2月推出個人專輯《AMORTAGE》，主打歌《earthquake》曲風洗腦，MV至今累積高達7437萬點擊人次，Jisoo快閃店於3月21日至23日台北101開幕，成為全台最盛大的快閃活動。

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BLACKPINK成員Jisoo周邊加碼販售，造福眾多粉絲。（寬魚提供）

由於Jisoo周邊火速完銷，許多買不到的粉絲上網哀號，經寬魚國際努力爭取，先前因缺貨而未販售的商品都將同步加開。網路加售時間為6月16日上午10時起至7月6日止，共21天。

BLACKPINK成員Jisoo周邊加碼販售，造福眾多粉絲。（寬魚提供）

先前缺貨商品清單包括灰塵寶寶鑰匙圈、灰塵寶寶抱枕、灰塵寶寶束口袋及灰塵寶寶手機支架，加開商品包括「快閃限定款」AMORTAGE專輯（APP BLACK Ver.）、AMORTAGE專輯（APP PURPLE Ver.）、黑長袖帽T、領帶組、帽子、絲巾、收納包、襪子、鉛筆盒等。

此外，凡消費滿2500元即贈「Jisoo拍立得小卡1張，並獲得「Jisoo親筆簽名拍立得小卡」抽獎機會1次，以此類推，滿額贈小卡款式共2款，採隨機贈送，親筆簽名拍立得小卡共抽出42位幸運兒，抽獎詳情請洽寬魚國際官方臉書。

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