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拋下嫩尪！張秀卿搭上台語歌王 驚爆與「3位男人」有關係

荒山亮 （左起）、張秀卿、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）荒山亮 （左起）、張秀卿、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿拋下在台南的嫩尪，今天北上出席記者會，力挺荒山亮、劉家榮以及李明洋的演唱會，她自爆跟這3位男人人都有過關係，還有這場演唱會「陽盛陰衰」，就是缺少一位天后級嘉賓。

台語歌后張秀卿出席記者會，力挺荒山亮、劉家榮以及李明洋的演唱會。（記者陳奕全攝）台語歌后張秀卿出席記者會，力挺荒山亮、劉家榮以及李明洋的演唱會。（記者陳奕全攝）

張秀卿細數與3男的關係交情匪淺，其中劉家榮是她的主持搭檔，「他的爆笑梗信手拈來，我是天馬行空，沒次我丟笑話他都很厲害。」合作起來超有默契。

張秀卿也爆料荒山亮是酒友，「我們倆都喜歡品酒小酌，這個弟弟創作很有新意，每次跟他聊天，都會激發許多靈感，非常期待他的演出。」

至於李明洋則是張秀卿的好閨密，每次姐妹相約出遊，都會貼心負責當司機。

三冠王說唱會記者會； 荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）三冠王說唱會記者會； 荒山亮（左起）、劉家榮、李明洋。（記者陳奕全攝）

荒山亮、劉家榮與李明洋合作的「三冠王說唱會」，10月18日在台中登場。荒山亮透露，「劉家榮首張專輯就是在我的錄音室錄唱的，3人首次合體很開心，一定能擦出火花，這個特別的企劃讓我很期待！」門票將於明天在年代售票、四大超商開賣。

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