晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

奧蘭多布魯、凱蒂佩芮9年情斷？ 女方演唱會吐心聲

男星奧蘭多布魯（左）與歌手凱蒂佩芮交往9年多並育有1女。（美聯社）男星奧蘭多布魯（左）與歌手凱蒂佩芮交往9年多並育有1女。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）交往近9年，兩人育有1女，但卻沒有步入婚姻打算。近日外媒爆出兩人已悄悄分手，不過兩人並未承認，引起外界熱議。

凱蒂派芮先前挑戰上太空。（歐新社）凱蒂派芮先前挑戰上太空。（歐新社）

根據外媒報導，凱蒂佩芮與奧蘭多布魯目前雖然沒有正式對外宣布分手，實際上早就各玩各的。兩人相處時氣氛寫相當詭異，讓人感覺非常尷尬，繼登上太空之後，凱蒂佩芮就忙於巡迴演唱，有人發現她在澳洲雪梨的第三場演唱會，當晚演唱〈I'm Still Breathing〉時，邊吃觀眾遞上的巧克力餅乾，邊說：這首歌是關於分手的，而這塊餅乾拯救了我。

相關新聞：林宥嘉換新老婆？ 女兒崩潰大喊：不喜歡

外界揣測奧蘭多布魯（右）與凱蒂佩芮兩人感情生變。（路透）外界揣測奧蘭多布魯（右）與凱蒂佩芮兩人感情生變。（路透）

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯兩人在一起將近10年，始終沒有步入婚姻打算，就算兩人有了一個寶貝女兒，仍維持「交往」。部分媒體猜測，凱蒂佩芮或許會在巡迴演唱會結束過後說明感情真實狀況。

2016年曾經有一段婚姻經驗的奧蘭多布魯與凱蒂佩芮墜入愛河，期間兩人曾一度分手，最後又重歸於好，並誕下寶貝女兒。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中