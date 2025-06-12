奧蘭多布魯、凱蒂佩芮9年情斷？ 女方演唱會吐心聲

男星奧蘭多布魯（左）與歌手凱蒂佩芮交往9年多並育有1女。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）交往近9年，兩人育有1女，但卻沒有步入婚姻打算。近日外媒爆出兩人已悄悄分手，不過兩人並未承認，引起外界熱議。

凱蒂派芮先前挑戰上太空。（歐新社）

根據外媒報導，凱蒂佩芮與奧蘭多布魯目前雖然沒有正式對外宣布分手，實際上早就各玩各的。兩人相處時氣氛寫相當詭異，讓人感覺非常尷尬，繼登上太空之後，凱蒂佩芮就忙於巡迴演唱，有人發現她在澳洲雪梨的第三場演唱會，當晚演唱〈I'm Still Breathing〉時，邊吃觀眾遞上的巧克力餅乾，邊說：這首歌是關於分手的，而這塊餅乾拯救了我。

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外界揣測奧蘭多布魯（右）與凱蒂佩芮兩人感情生變。（路透）

凱蒂佩芮與奧蘭多布魯兩人在一起將近10年，始終沒有步入婚姻打算，就算兩人有了一個寶貝女兒，仍維持「交往」。部分媒體猜測，凱蒂佩芮或許會在巡迴演唱會結束過後說明感情真實狀況。

2016年曾經有一段婚姻經驗的奧蘭多布魯與凱蒂佩芮墜入愛河，期間兩人曾一度分手，最後又重歸於好，並誕下寶貝女兒。

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