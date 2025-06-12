劉以豪曬「新品種」植物變色 曹佑寧信以為真...真相超崩壞

劉以豪（左）分享和曹佑寧（右）的有趣對話。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪近年迷上植栽，笑稱把植物當成寵物在養，近日在社群分享自己的綠色植栽變色，自嘲是「新品種」，結果曹佑寧認真相信，他公開兩人的對話截圖，讓不少人會心一笑。

劉以豪分享葉緣變色的植栽，自嘲成了「焦葉富翁」。（翻攝自Instagram）

劉以豪在限時動態分享變色的植裁，語帶調侃說：「新品種誕生」，其實是他的植栽葉緣變色，曹佑寧看到後，立刻詢問是不是新品種，劉以豪笑回：「當然不是啊！過熱，哈哈。」曹佑寧則回：「笑出來，我還以為是新品種，結果是爛掉。」

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劉以豪分享與曹佑寧的私訊對話截圖。（翻攝自Instagram）

劉以豪笑說：「最可愛的小曹，認真問我這真的是新品種嗎，我要說對。然後把全部的焦葉都賣給他。」曹佑寧轉發貼文說：「大家對新品種有興趣的話，請洽：劉先生。」劉以豪曬出家中植物葉子變焦的模樣，搞笑說：「我要發財了。貪財貪財。」也自嘲變成了「焦葉富翁」。

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