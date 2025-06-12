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南優鉉見5566成員秒喊「大哥」！彭小刀曝粉絲交代教唱《我難過》

彭小刀已經迫不及待想介紹在地文化與美食。（記者陳奕全攝）彭小刀已經迫不及待想介紹在地文化與美食。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、韓籍Youtuber肌肉山山合作韓星金荷娜、INFINITE主唱南優鉉、李濬榮拍攝客台實境節目《細細山路私密達》，今（12）日出席發布會，三位韓星對於參與台綜都表示很期待，彭小刀直呼這樣的組合超神，而當南優鉉聽到彭小刀是5566成員他隨即喊大哥，反應相當有趣。

相關新聞：IU《苦盡》男友來台了！李濬榮羞喊「愛你」合作金荷娜、南優鉉拍台綜

彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山。（記者陳奕全攝）彭小刀（左起）、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山。（記者陳奕全攝）

彭小刀說他身為客家人已經迫不及待想介紹在地文化與美食給他們，還說昨天自己的粉專已經被南優鉉的粉絲灌爆，提到粉絲有交代他要好好照顧南優鉉。而當南優鉉得知彭小刀是台灣天團5566成員時，隨即拱手喊大哥，李濬榮馬上跟著用中文叫前輩，彭小刀還說南優鉉的粉絲有叫他教南優鉉唱《我難過》，或許之後在節目中有機會能看到「夢幻連動」。

南優鉉必備的旅行物品是「粉絲的照片」。（記者陳奕全攝）南優鉉必備的旅行物品是「粉絲的照片」。（記者陳奕全攝）

而南優鉉也相當寵粉，聊到必備的旅行物品，他說是「粉絲的照片」辛苦時會拿出來看一下，隨即還作勢從衣服裡掏出，被主持人笑讚是演技派。

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