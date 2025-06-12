陳匡怡被虧「仙女崩壞」 火大嗆酸民「小鼻子小眼睛、噁心死了」

「台大五姬」之一的陳匡怡，近期分享追求者的照片，引起酸民攻擊。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台大五姬」之一的陳匡怡，近期分享追求者的照片，包括「求婚者的車車」、「追求者開的包廂」、「追求者的車車與我的腳腳…跟好美的餐廳」，引起不少酸言酸語，有網友質疑她是否被盜帳號，甚至認為這樣的行為「不正常」，她今（12日）再度回擊：「那些網友小鼻子小眼睛的，沒見過世面，看到別人過的好就要酸，噁心死了。」'

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陳匡怡覺得網友們太小題大作。（翻攝自臉書）

有網友認為，陳匡怡有仙女濾鏡，大家對她的期待就是仙氣飄飄、不食人間煙火，「突然放些看來很8+9妹的文圖讓人覺得錯愕，覺得和想像中的仙女不一樣而已。支持妳做自己，但是多數人對妳真的有仙女濾鏡，感覺被嚇到，希望妳也能體諒一下大家的感受。」陳匡怡表示，「我一直都很做自己，他們如果真的覺得是仙女（漂亮優秀的女性），仙女有男生欣賞追求更是很合理，所以您所謂的大家（我看來只是部分講話不好聽網友）自己該反省，認知錯誤又心胸狹礙才亂講話了，他們嚇到什麼？我才被他們留言嚇到，我不需要這種粉絲欸。」

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對於網友的言論，陳匡怡直言：「大家都太小題大作了，回憶追求時光就回憶 很好啊，沒什麼炫富也沒什麼正不正常，不要想太多了。」

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