侯昌明錄影彩排突遭「晚輩當眾呼巴掌」 氣炸揭4身分線索

侯昌明曾被晚輩當眾呼巴掌。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星侯昌明在演藝圈打滾多年，憑藉幽默、親民的形象深受觀眾喜愛，日前他在節目《命運好好玩》中分享，曾遇過同台藝人在錄影彩排時，對他當眾賞巴掌，讓氣到想當場走人，更洩露對方的身分線索，引起外界瘋猜。

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侯昌明透露，當時是節目錄影的彩排，自己很認真的在背腳本，沒想到突然有另一位藝人從後方靠近，「然後就拍我肩膀，我轉過來他就拍了我的臉」，接著便丟下一句「人家在跟你講話，給你建議，你要聽好不好」，讓侯昌明當下整個傻住，他也提到，從對方的力度以及表情來看，他不認為對方是在開玩笑。

侯昌明還原對方惡劣行徑。（翻攝自YT）

事後，侯昌明才得知，原來他在彩排的時候，對方似乎有新的想法提出，但由於他太過專心彩排，所以沒有聽見對方的聲音，「那我沒有聽到就這樣被對待了，其實我當下是真的很生氣，我很想腳本丟了我就走人」，但因為不想造成製作單位的困擾，只好選擇自己吞下去。

被問及對方真實身分，侯昌明表示不能說是誰，但他仍給出一些線索，表示該節目必須演一些短劇，而短劇是依照當集主題去詮釋，當時他演的角色是一位購物專家，對方年紀比他小，並且目前仍在演藝圈活動。

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