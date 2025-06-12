高蕾雅遭羞辱崩潰酗酒1年！愛貓冰箱冷藏險喪命

小薰、林慶台、李宣榕、高蕾雅今出席大愛新戲《假日到山裡來看你》媒體茶敘。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《假日到山裏來看你》今（12）舉行媒體茶敘，女星高蕾雅首場戲便是醉醺醺被老闆辭退，她透露拍攝時演得太真，連導演都忍不住問：「妳有喝嗎？」對高蕾雅來說，這樣的角色並不陌生，她坦言過去曾陷入酒精依賴的深淵，這回必須回憶以前的掙扎，挖出曾經躲在酒精後不面對現實的情緒，對她來說也是一番折騰。

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高蕾雅過去懷抱出道夢來到人生地不熟的台北，第一年她來到餐廳駐唱，未料某次老闆喝醉後當眾指著她鼻子罵：「妳唱歌這麼難聽，長得又醜，怎麼還敢站在台上？」她當下顏面盡失，打擊甚大。後來，高蕾雅開始每次上台前都喝酒壯膽，演出完清醒又再喝，陷入長達一年的惡性循環，常常一個人去酒吧喝到天亮，回家什麼都不記得。

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高蕾雅戲如人生，過去曾陷入酒精依賴的深淵。（大愛提供）

她更因為酒精成癮，差點做出無法彌補的傷害，當時她因為喝到失去意識，把家裡的貓誤放進冰箱，好在姊姊高慧君不久後開冰箱發現，氣得對她臭罵一頓，她驚覺自己差點毀了一個生命，就此清醒從混亂邊緣抽身，也感謝高慧君即時拉她一把。

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