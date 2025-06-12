陳大天閃兵得不償失 未婚妻曝最新慘況

陳大天（右）捲入閃兵事件後，與未婚妻劉樸的婚事暫時擱置。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳大天5月因閃兵事件被上銬逮捕，原本已經求婚成功的他，瞬間從天堂掉到地獄，未婚妻劉樸工作也受到影響。事隔一個月，劉樸首度上節目錄影，並接受現場媒體採訪，更透露陳大天目前狀況。

劉樸日前參加節目錄影，透露陳大天目前近況。（翻攝自臉書）

根據《三立新聞網》報導，劉樸表示原本兩人打算8月登記結婚，明年舉行婚禮，如今全都擱置，陳大天本人也靠著吃老本維生。受到閃兵事件影響，目前並未開始準備或計畫婚姻，加上她出國遊學，婚事就先放一邊。不過劉樸也表示，婚事仍會如期進行，陳大天目前因為閃兵事件，工作幾乎停擺，許多原本訂好的計畫都被取消，收入也大不如前，劉樸笑說：「所以我才開始出來上節目賺錢」。

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劉樸透露自己到加拿大遊學碰到小鮮肉搭訕。（翻攝自臉書）

雖然工作受到影響，陳大天還是負責新家房貸及生活主要開銷，小倆口每月開銷約10幾萬元。陳大天現在工作停擺，只能靠吃老本過日。先前劉樸到加拿大遊學，還遇上小鮮肉搭訕，兩人互換社群平台聯繫方式，不過大家約著出門三次，最後劉樸都放鴿子，劉樸不忘強調：都有跟陳大天報備。

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