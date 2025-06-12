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64歲《賽德克巴萊》男星爆山林意外！獵捕「破百斤山豬」驚人場面曝

林慶台、李宣榕出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（大愛提供）林慶台、李宣榕出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小薰」黃瀞怡、林慶台、李宣榕、高蕾雅今（12日）一同出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘，原民演員齊聚同台，現場笑鬧不斷。李宣榕戲外要喊林慶台表舅，是貨真價實的親戚關係，而林慶台昨才風塵僕僕獵完山豬，過程不慎遭鐮刀割傷，今右手貼著紗布現身，採訪結束後趕忙去針灸電療。

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李宣榕劇中演出10寶媽，借鏡外婆經歷。（大愛提供）李宣榕劇中演出10寶媽，借鏡外婆經歷。（大愛提供）

李宣榕在片中飾演樂觀堅韌的「施媽媽」，一口氣生了10個孩子，她笑說演起來很有挑戰，好在自家外婆也生十胎，讓她得以借鏡揣摩，「我媽是家裡最小的，外婆以前還說自己是在田裡生的，臍帶就是用鐮刀割掉！」

林慶台獵山豬不慎遭鐮刀割傷。（記者傅茗渝攝）林慶台獵山豬不慎遭鐮刀割傷。（記者傅茗渝攝）

而林慶台則飾演「柿子爺爺」，在部落裡守護下一代。他自述從小生活在原住民部落，深知生活艱困，「以前童年真的很苦，現在年紀大了，更能體會這份文化的價值。」戲外林慶台也是「硬漢代表」，本月至今已獵到4頭山豬，重量從80公斤到130公斤不等，分量多到可以送給部落20人分享。

林慶台經常上山捕獵，親自扛獵到的山豬回家。（林慶台提供）林慶台經常上山捕獵，親自扛獵到的山豬回家。（林慶台提供）

他透露昨天獵山豬不慎遭鐮刀割傷，今早為了趕宣傳行程，趕緊到診所處理10公分的傷口，不僅如此，看似運動量極大的他還被醫生提醒年紀大了要多做有氧，讓他聽了糊塗又好笑。

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