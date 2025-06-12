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娛樂 最新消息

竟然不是《乾杯》！這所國中畢業歌選唱五月天作品 居然釣出阿信說話了

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近畢業季，從國小到大學都有學生選擇五月天的歌曲當畢業歌，今（12日）有網友在社群分享影片，釣出五月天主唱阿信獻上畢業祝福。

五月天歌曲常被選為畢業歌，左為阿信，右為冠佑。（相信音樂提供）五月天歌曲常被選為畢業歌，左為阿信，右為冠佑。（相信音樂提供）

一般來說，五月天歌曲在畢業季最受歡迎的兩首歌就是《乾杯》還有《笑忘歌》，不過網友分享的影片中，天母國中學生大合唱的是五月天另一首由阿信詞曲創作的《因為你 所以我》，雖然以畢業歌來說較為少見，但歌詞寫道「是你教我別害怕闖禍、是你讓我活得與眾不同」，或許也剛好能傳達出畢業學子對師長的感謝心意。

相關新聞：畢業季！五月天最長壽畢業歌是這首 「從國小聽到碩士班還在唱」

看到天母國中挑選《因為你 所以我》當畢業歌，阿信親自留言：「畢業快樂！（竟然居然是這首）」，看到阿信用出「竟然居然」，網友大笑：「果然是網癮少年！」

主要是前陣子網友熱烈討論「竟然人」和「居然人」的個性差異，還稱研究結果，會用「竟然」的人，其實在日常生活中幾乎不太會用「居然」，反之亦然，這次阿信一口氣說出「竟然居然是這首」，也讓網友笑說他果然很注意網路流行話題。

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