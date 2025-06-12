鄧紫棋揭「6年沒收到版稅」痛哭！李榮浩1舉動曝兩人私交

鄧紫棋（左）與李榮浩曾在直播裡搞笑以「女兒」、「乾爹」互稱。（組合圖，翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕鄧紫棋今天淚揭與前東家的官司糾紛打了超過6年，期間她未曾收到自己舊歌的任何版稅，心痛「六年版稅，一分沒有」，她的「乾爹」李榮浩也幫她轉po長文，並表示：「已全網上線，加油。」鄧紫棋的粉絲湧入留言，幫她「謝謝乾爹」。

李榮浩公開力挺鄧紫棋。（翻攝自微博）

鄧紫棋歌迷湧入幫她「謝謝乾爹」。（翻攝自微博）

鄧紫棋與李榮浩的這層關係會曝光，來自於鄧紫棋之前宣傳新專輯《啟示錄》時，兩人在直播裡搞笑以「女兒」、「乾爹」互稱，才讓大家知道他們有不為人知的好交情。

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原來之前鄧紫棋到李榮浩家裡吃飯，被李榮浩家中的裝潢吸引，開玩笑當場認親：「不如我認你當乾爹吧！」打趣說這樣未來房子就是她的。

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兩人當時在直播中又重提此事，她先喊：「哎呀，乾爹好。」李榮浩笑說：「妳還好嗎？最近。」鄧紫棋撒嬌說：「乾爹不在身邊我怎麼會好呢？」互動非常熱絡。

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