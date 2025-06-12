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陳鴻重返母校打造「貴婦廚房」 同台鬍鬚張創辦人授課

陳鴻（左起）同台費莉莉老師、鬍鬚張創辦人張永昌。（陳鴻提供）陳鴻（左起）同台費莉莉老師、鬍鬚張創辦人張永昌。（陳鴻提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕亞洲美食天王陳鴻昨重返母校明新科技大學，於哈佛講堂錄製《貴婦廚房》節目特別篇，不僅號召重量級嘉賓「滷肉飯教父」鬍鬚張創辦人張永昌會長與時尚設計師費莉莉老師擔任一日業師，更邀請榮獲2025紐約電視獎「燈光設計金獎」的柯朝璋親臨拍攝現場，並由《吉日良辰客家封 Hakka Cuisine》製作人李嘉元率隊紀錄，盛況空前。

《貴婦廚房》此次進駐校園，不只是拍攝，更是一場結合教育、美學、文化與飲食的跨世代交流。節目主軸強調「廚房不只是炫富，而是有愛的地方。」透過美食讓人重新找回家的溫度與生活的儀式感。陳鴻說：「讓人回家煮飯，其實是在找回媽媽的味道，也找回對家的牽掛。」

陳鴻（左起）同台費莉莉老師、鬍鬚張創辦人張永昌。（陳鴻提供）陳鴻（左起）同台費莉莉老師、鬍鬚張創辦人張永昌。（陳鴻提供）

錄影現場，兩道結合在地食材的創意料理「CEO炒米粉」和「仙草傳奇」大獲好評，觀眾秒殺清盤，還有費莉莉老師特別獻出剛從西班牙學成歸國的佛朗明哥舞獨舞，為現場掀起高潮，堪稱把電視棚搬進教室的五感饗宴。

身為明新科大傑出校友的陳鴻，感念校方重視實務教學與IP內容發展，由半導體學院創辦人呂明峰校長砸下百萬打造《貴婦廚房》為通識課教材，結合傳播、品牌與行銷理論，提供學生與產業無縫接軌的機會。陳鴻感性表示：「從理工男走到電視圈，是眾多貴人的幫助才有今天。」

陳鴻透過美食讓人重新找回家的溫度與生活的儀式感。（陳鴻提供）陳鴻透過美食讓人重新找回家的溫度與生活的儀式感。（陳鴻提供）

他特別提及出身新竹農村的成長背景，「過去總羨慕城市的繁華，長大後才知道，農村才是美食與記憶的起點。」從當年在TVBS受張小燕提拔，到如今回到校園推廣食農教育與生活美學，陳鴻強調：「初心不變，教育路更寬。」

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