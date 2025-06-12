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「優質女星」簽名照遭拍賣150元 《戲說》邵姿菱笑喊：自己多簽幾張來發財

邵姿菱曾參演《戲說台灣》，現轉行當房仲。（翻攝自臉書）邵姿菱曾參演《戲說台灣》，現轉行當房仲。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕女星邵姿菱（原名：陳薏）曾參演《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》、《新台灣奇案》等類戲劇作品，現轉行當房仲，偶爾會賣手工辣椒醬。近日在臉書分享，有人在兜售她的簽名照，她笑說：「當初應該署名的，這樣才知道誰把我賣了。」

邵姿菱的簽名照被放到拍賣平台競標。（翻攝自臉書）邵姿菱的簽名照被放到拍賣平台競標。（翻攝自臉書）

邵姿菱在自己的粉絲專頁的動態回顧看到，簽名照被放到拍賣平台競標，上頭寫著「優質女星，陳薏親筆簽名照」，售價一張150元，她截圖分享在臉書上，打趣說：「看到沒有，優質女星簽名照，竟然有150的價值，自己多簽幾張來賣，發財靠這次了。」她認為該拍賣的售價「可以再高一點會更好」。

邵姿菱曾參演《戲說台灣》，現轉行當房仲。（翻攝自臉書）邵姿菱曾參演《戲說台灣》，現轉行當房仲。（翻攝自臉書）

有網友留言說：「超喜歡妳的耶！怎麼有人捨得賣？」邵姿菱幽默回說：「可能越看越礙眼。」也有網友貼出收藏已久的簽名照，她看到後開心說：「謝謝你還留著。」

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