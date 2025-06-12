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小薰狂減7公斤紙片人現身！鄭人碩喊「抱起來好瘦」求她多吃

小薰狂減7公斤，體重瘦到48公斤。（大愛提供）小薰狂減7公斤，體重瘦到48公斤。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小薰」黃瀞怡今（12日）出席大愛台新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘，一現身消瘦雙頰與過往狀態相差甚大，惹得現場一陣驚呼，小薰透露近期代言代謝輔助品，三個月來成功減重7公斤，體重掉到48公斤，連男友鄭人碩都直呼：「抱起來好瘦喔！」

小薰與林慶台劇中飾演父女。（大愛提供）小薰與林慶台劇中飾演父女。（大愛提供）

小薰爆瘦現身，透露現在多吃高蛋白，拒辛香料，每日攝取卡路里1100到1200卡，吃得比基礎代謝低。劇中演出二寶媽的她，戲外愛情長跑多年，被問及生小孩想法，她坦率表示享受目前狀態，「我現在體態其實維持得不錯，可能之後才會想生小孩吧，我想生這個階段已經過了，怕生完小孩下盤變XL。」

她也笑言體態變化連男友鄭人碩都很有感，「他看到我瘦這麼多，會說『這樣身材穿衣服很好看耶，抱起來好瘦喔，可能要多吃一點。』我就說『OK，謝謝』他希望我肉一點。」眼看小薰積極維持體態，鄭人碩也展現暖男一面，化身煮夫備妥高蛋白飲食，每天還準備水煮蛋，愛屋及烏，連經紀人的份都不落過。

小薰暴瘦現身《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（大愛提供）小薰暴瘦現身《假日到山裏來看你》媒體茶敘。（大愛提供）

小薰在劇中飾演來自霧鹿布農族的「柿子媽媽」，與原住民小演員對戲頻繁，她因皮膚太白跟童演膚色差異大，拍戲期間天天塗黑補遮瑕，每次化妝要花40分鐘。甚至因為戲中孩子「太皮」，讓她一度罵戲罵到失聲，「有一場他們還釀禍燒房子，演到最後一場我整個人已經沒聲音了。」小薰提到拍攝現場除了原住民童演外，導演林書宇的小孩也入鏡演出小孩同學，經常待在片場看劇組走位、演戲，對於演戲的熱愛，令她跟林慶台印象深刻，讚不絕口。

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