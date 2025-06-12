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娛樂 最新消息

謝盈萱為15年好友曾寶儀回老家 沒被催婚反倒鬆口「閃婚機率」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們回家吧》第三季今（12日）舉行首映記者會，主持人曾寶儀帶著節目新角色「禮物部長」瑪菲司，以及首集重量級嘉賓謝盈萱共同出席。節目延續「回家」主題，本季更首次跨出國境，走進印尼、南韓，透過鏡頭記錄不同文化下「家」的模樣。

謝盈萱（左起）、曾寶儀和瑪菲司出席《我們回家吧》第三季首映記者會。（三立提供）謝盈萱（左起）、曾寶儀和瑪菲司出席《我們回家吧》第三季首映記者會。（三立提供）

謝盈萱坦言，早在第一季時曾收過邀約，卻直到5年後才終於點頭參與，「那時我還沒準備好，家對每個人來說都是一種很深的情感。」她說能夠開口談「家」，全因主持人曾寶儀是她認識15年的好友。當天她在首映現場看到剪輯片段時還忍不住哽咽：「我有被自己打到。」

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她也笑談回彰化老家就像「神祕客」，在住處沒人知道她是演員，出門還會讓家人代買食物，如今半年回家一次，唯一認出她的只有社區警衛。提到是否被家人催婚？她淡定回應：「那是30幾歲的事了，現在大家都習慣我這樣。」至於未來是否會閃婚？她妙回：「人生很多事都很難說。」

曾寶儀則透露，本季節目嘉賓陣容堅強，包含金曲歌后蔡健雅與金馬影帝阮經天，兩人不僅開放自家拍攝，蔡健雅甚至連貓咪都一起入鏡。她感性表示：「能讓攝影機走進他們的家，是一種信任的象徵。」

謝盈萱（左）帶15年好友曾寶儀回老家。（三立提供）謝盈萱（左）帶15年好友曾寶儀回老家。（三立提供）

新登場的「禮物部長」瑪菲司則為每位來賓量身挑選禮物，增添節目情感層次。他在首映現場送給曾寶儀一盆綠意盆栽，象徵生命與家的連結。談到幫謝盈萱選禮物時，他笑說：「壓力超大！」謝盈萱甚至提議送「半箱美金、半箱台幣」，最後玩笑表示應該送金條。

節目中最特別的禮物，莫過於送給蔡健雅的客製麻將，上頭圖案正是她身上的刺青，極具個人特色。而最昂貴的禮物，則是送給蔡凡熙的一條五位數項鍊，是他心儀已久的款式。

曾寶儀感慨表示：「前兩季我哭得比來賓還多，這季在印尼拍攝移工故事時哭得最慘。」她也特別提到，拍攝i-dle成員舒華時看到對方獨自在韓國生活，讓她既心疼又敬佩，「她什麼事都要自己來，很不容易。」

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