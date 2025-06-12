金泰希點名「最美歐巴桑」陳美鳳 聞台語「尚水」笑開花

金泰希今為醫美代言站台。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕金泰希今（12）為醫美代言站台，剛好該品牌有不少台灣藝人站台，其中金泰希對台灣「最美歐巴桑」陳美鳳印象深刻，表示知道她也保養很好，主持人Qma用台語大讚她也是「尚水」的金泰希，讓她忍不住嘴角失守，笑得像朵花。

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近年拍完《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《有院子的家》後，還在《歡迎回到三達里》客串，讓不少粉絲期待她早日拍新作。金泰希表示現在要做許多家務事，又要育兒，平常沒拍戲時，也有很多事要做。

金泰希暌違13年來台。（記者潘少棠攝）

她分享以前會去皮膚科做臉，按摩，但偶爾也會想要有明確效果，所以平時也會搜集醫美資訊，接著她更不忘當回稱職的代言人，表示會考慮電波或其他方面，讓醫美效果看起來明顯。

這次受邀擔任台灣醫美代言，金泰希認為現代女性最重要的特質是「獨特」，也說台灣、韓國女性都很像，希望不明顯的變美，臉看起來比較小，電波可以給足很多幫助。

金泰希暌違13年來台。（記者潘少棠攝）

整場記者會約40分鐘，金泰希在尾聲表示很開心台灣粉絲熱情歡迎，真的非常開心，「希望更常來台灣，更想來台灣旅行，「以後街上遇到，希望可以跟我打招呼。」

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