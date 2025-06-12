韓籍女孩有心結？河智媛「退追趙娟週」尬回一字 私下互動曝

河智媛（左）、趙娟週化身「直播特派店長」。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍女孩樂天河智媛、統一獅趙娟週今（12）日出席電商活動，兩人昔被發現沒互追IG遭疑有心結，今首度合體受訪澄清兩人是第一次見面，等等會互追、當朋友。

趙娟週。（記者林欣穎攝）

河智媛、趙娟週同為來台發展的韓籍啦啦隊，趙娟週之前曾提到看到河智媛要來台的消息時，曾想發消息聯絡對方，才發現河智媛沒有追蹤自己，只有趙娟週單方面追蹤她，不過今被問及此事，趙娟週則說其實最開始是粉絲發現的，不清楚什麼狀況，兩人之前在韓國不同隊這次來台出席活動才見到，河智媛則稱讚對方皮膚很好很漂亮，趙娟週也說工作比較忙碌，等等兩人會互相追蹤、繼續當好朋友。

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當問到河智媛時她則尷尬回了「恩」帶過話題，現場一度沉默，不過活動結束後趙娟週還有主動與河智媛搭話，兩人交談熱絡，不像有心結。

河智媛。（記者林欣穎攝）

而昨晚台灣發生規模6.4地震，河智媛今天才抵台所以不清楚，趙娟週則以中文提到，自己當時在工作所以沒什麼感覺，但很擔心花蓮狀況，去年也曾遇過地震，因為太害怕就急忙跑去廁所，因為聽說要逃到有水源的地方比較安全。

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