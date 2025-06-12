前傑尼斯偶像睡覺不敢關燈 記者會曝真相

前日本傑尼斯男團「King & Prince」成員岩橋玄樹（左）和演員相馬理共同演出BL劇《恋愛ルビの正しいふりかた》。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本傑尼斯男團「King & Prince」成員岩橋玄樹今（12）日和演員相馬理一同出席在東京TOKYO MX舉行新劇《恋愛ルビの正しいふりかた》（暫譯：戀愛的正確標記法》記者會，這是岩橋玄樹睽違7年再度參加電視劇演出，他也在記者會上自曝因為「害怕」睡覺時也會開著燈。

岩橋玄樹睽違7年再次演出戲劇。（翻攝自X）

岩橋玄樹表示：「說真的，我很高興接演這部電視劇。透過演戲，我獲得許多樂趣，也認識全新的自己，所以真的非常興奮。拍攝期間也與大家相處得很愉快」。相馬理也說這是自己第一次出演BL劇，有很多不明白的地方，心裡覺得既刺激又興奮。相馬理在戲裡演出「鷲澤夏生」一角，和岩橋玄樹有許多對手戲，劇中岩橋玄樹飾演一個高中時喜愛園藝的陰沉學生；相馬理的角色則是不良少年，經常欺侮岩橋玄樹飾演的「鈴木弘」，畢業之後鈴木弘為了扭轉自己陰沉的黑歷史，選擇進入美容學校就讀，成為帥氣的美髮師。多年後鷲澤夏生與鈴木弘重逢，也發現自己心中暗藏的情愫。

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岩橋玄樹睽違7年再次演出戲劇。（翻攝自X）

外表清秀俊朗的岩橋玄樹在記者會上透露自己睡覺的時候，如果房間的燈不亮，就會睡不著，「我害怕安靜和黑暗，聽著汽車聲或播放影像的聲音，才能睡得舒服」岩橋玄樹更進一步透露自己的房間刻意打造成繽紛、舒適的模樣。

岩橋玄樹（左）和相馬理在新劇當中飾演一對性格差異極大的角色。（翻攝自X）

原本是日本傑尼斯事務所成員的岩橋玄樹過去曾經有恐慌症病史，甚至影響工作。出現在記者會的他看起來帶著一絲絲羞澀，電視台方面表示《恋愛ルビの正しいふりかた》原作為漫畫，是只有兩回的短篇，真人戲劇版則會加入新的角色，總共推出8集，預計7月13日起在每週日深夜播出。

岩橋玄樹自曝睡覺時房間必須開燈，否則他會睡不著。（翻攝自X）

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