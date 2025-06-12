晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

懷孕滿40週寶寶還不出來 《黑澀會》米奇無助崩潰

米奇預產期到了卻還無法卸貨。（翻攝自IG）米奇預產期到了卻還無法卸貨。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「米奇」黃鈺文自節目《我愛黑澀會》出道，2023年認愛外國男友後，隔年底公開懷孕喜訊。怎料，如今懷孕滿40週的她至今仍未卸貨，讓她焦慮直呼「是不是自己的問題？」

相關新聞： 最猛孕婦！《黑澀會》米奇懷孕39週爬山仍健步如飛

米奇吐露心聲。（翻攝自IG）米奇吐露心聲。（翻攝自IG）

米奇11日才在IG發文透露，「今天剛滿40週預產期，剛看完醫生說還沒開指，要再多運動爬樓梯，約了三天後催生～嗚嗚嗚不想催生啦～一人一句請大家幫我請Jax寶寶退房囉。」她12日再度發文，坦言感到非常焦慮，「今天早上一起床就好想哭，為什麼寶寶還不願意自己出來。」她表示，因為明天就要催生，因此感到壓力很大

米奇感到非常焦慮。（翻攝自IG）米奇感到非常焦慮。（翻攝自IG）

米奇也分享，男友不斷在身旁安慰她，「孩子的爸幫我邊擦眼淚邊看著寶寶說：『再不出來我就要把你禁足喔！』」頓時讓她破涕為笑，男友還體貼鼓勵她，認為一定是她把寶寶顧得太舒服，孩子才捨不得出來。她吐露心聲表示，或許是產前荷爾蒙讓情緒崩潰，但仍會不禁懷疑「是不是自己的問題？」儘管焦慮，她也只能祈求明天催生時一切順利。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中