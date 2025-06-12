懷孕滿40週寶寶還不出來 《黑澀會》米奇無助崩潰

米奇預產期到了卻還無法卸貨。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「米奇」黃鈺文自節目《我愛黑澀會》出道，2023年認愛外國男友後，隔年底公開懷孕喜訊。怎料，如今懷孕滿40週的她至今仍未卸貨，讓她焦慮直呼「是不是自己的問題？」

相關新聞： 最猛孕婦！《黑澀會》米奇懷孕39週爬山仍健步如飛

請繼續往下閱讀...

米奇吐露心聲。（翻攝自IG）

米奇11日才在IG發文透露，「今天剛滿40週預產期，剛看完醫生說還沒開指，要再多運動爬樓梯，約了三天後催生～嗚嗚嗚不想催生啦～一人一句請大家幫我請Jax寶寶退房囉。」她12日再度發文，坦言感到非常焦慮，「今天早上一起床就好想哭，為什麼寶寶還不願意自己出來。」她表示，因為明天就要催生，因此感到壓力很大

米奇感到非常焦慮。（翻攝自IG）

米奇也分享，男友不斷在身旁安慰她，「孩子的爸幫我邊擦眼淚邊看著寶寶說：『再不出來我就要把你禁足喔！』」頓時讓她破涕為笑，男友還體貼鼓勵她，認為一定是她把寶寶顧得太舒服，孩子才捨不得出來。她吐露心聲表示，或許是產前荷爾蒙讓情緒崩潰，但仍會不禁懷疑「是不是自己的問題？」儘管焦慮，她也只能祈求明天催生時一切順利。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法