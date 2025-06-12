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台網美穿爆乳裝露屁股蛋「遊日本神社」 網轟：丟臉到國外

台灣網美身穿爆乳裝露屁股蛋遊日本神社。（示意圖，資料照）台灣網美身穿爆乳裝露屁股蛋遊日本神社。（示意圖，資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣一名網美在社群平台X擁有12萬粉絲，經常分享大尺度照片，近日她造訪日本東京淺草神社，卻因為穿著過於曝露惹議，只見她穿著激凸爆乳上衣，以及超級短褲辣露屁股蛋，稱這是在出「羞恥任務」，讓網友看不下去痛轟：「丟臉丟到國外去！」

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該網美在社群PO出多張火辣照片，分享自己的「羞恥穿著」，還炫耀她在淺草被日本粉絲圍觀拍照，畫面中可見，她身穿超短牛仔褲，露出半個屁股，上衣則只有兩塊布遮掩。

台灣網美發文炫耀在日本被圍觀。（翻攝自X）台灣網美發文炫耀在日本被圍觀。（翻攝自X）

此舉引起網友反彈，把情況分享到Dcard，批評此舉超級不尊重，「雖然追求喜好是好的，但拜託出國做功課好嗎，什麼可以做甚麼不能做搞清楚，丟臉丟到國外去...還抽獎咧...台灣人臉都丟光了！」其他網友也紛紛留言譴責，「有夠丟臉，要賣肉滾遠一點」、「真的很丟台灣人的臉」、「日本神社非常莊重，請尊重別人」。

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