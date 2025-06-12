黃秋生擊敗成龍！電影同一天上映 票房相差近6倍

黃秋生主演的《不赦之罪》與成龍演出的《小子難纏：空手道傳奇》在香港同天上映。（翻攝自臉書、X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃秋生主演的香港電影《不赦之罪》最近在香港口碑越來越好，港媒報導，該片票房竟擊敗成龍同天上映的電影《小子難纏：空手道傳奇》近6倍。

《不赦之罪》由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕及陳紫萱演出，林善、譚善揚執導，該片講述梁牧師（黃秋生飾）的女兒遭性侵後輕生，幾年後，性侵女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝飾）刑滿出獄，還加入了教會。梁牧師該為信仰而寬恕，還是為愛狠狠報復？

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黃秋生在《不赦之罪》中飾演牧師。（翻攝自臉書）

《香港01》報導，《不赦之罪》在6月5日上映，上映首日票房僅15萬港幣（約台幣56萬元），沒想到口碑似乎有建立起來，上映6天票房已經突破百萬，至截稿前，根據香港貿易發展局香港國際影視展（FILMART）官網指出，《不赦之罪》累積票房超過122萬港幣（約台幣461萬元）。

電影續集《小子難纏：空手道傳奇將》見證武術傳奇的誕生，左為成龍，中為王班。（索尼影業提供）

《小子難纏：空手道傳奇》反應兩極。（翻攝自爛番茄）

至於好萊塢電影《小子難纏：空手道傳奇》由王班主演，還有成龍助陣，沒想到評價兩極。《香港01》報導，香港票房慘淡，上映首日僅有2.4萬港幣（約台幣9萬元）票房，上映6天只有23萬元（約台幣87萬元），連香港人都不買單。相較於1984年上映的前作《小子難纏》，不但在歐美掀起功夫熱潮，空手道更成為美國80年代流行文化的代表之一，兩者相差甚廣。

不過其實這樣華人、功夫題材的電影，受眾反而不是亞洲觀眾，而是歐美影迷，在亞洲票房失利似乎並不意外。目前國外影評網站「爛番茄」指數僅58%（指的是影評人等專業人士），爆米花指數則高達92%（指的是普通觀眾對電影評分），有人批評電影只是老調重彈沒有新意，不過也有人大讚滿滿的懷舊感，掀起過往成龍電影的回憶殺，大人、小孩看了都會覺得有趣。

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