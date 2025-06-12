李珠珢整形了嗎？醫師分析她動3部位 大讚：完成度很高

李珠珢在台韓兩地都擁有高人氣。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢憑藉仙氣外型及魔鬼身材爆紅，來台發展後人氣高居不下，而她精緻的臉蛋一直是外界討論的話題，對此網紅「小林醫師」林建宏也分析她有動鼻子、眼睛、下巴等部位。

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林建宏醫師分析李珠珢的臉蛋。（翻攝自IG）

林建宏醫師經常在社群分享醫美資訊、名人可能做過哪些整形等主題，日前他便上傳分析李珠珢臉蛋的影片，他認為「我覺得有（整形），做最好的就是鼻子，她以前鼻子比較大一點，現在滿精緻的，做過的鼻子的鼻孔會有稍微被撐起來的痕跡。眼睛雙眼皮很明顯有去割，臥蠶可能有打一點玻尿酸，下巴可能也打一點玻尿酸，讓她整個臉形再往下延伸一點。」他也透露，像李珠珢這樣的鼻子預估需要耗資30萬上下。

林建宏提到，其實很多韓國父母都會為女兒存一筆錢整形，「做完之後人生就開掛，外貌還是很重要啦。」並大讚李珠珢的外貌完成度非常高，是許多人的範本，已經無須再做調整。

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