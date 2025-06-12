賴芊合開撕小三怒吼「浸豬籠」 吳欣樺穿比基尼遭「壓頭水刑」

賴芊合（左）在《好運來》拿柳橙汁倒在吳欣樺身上。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合、吳欣樺在民視八點檔《好運來》上演原配、小三泳池亂鬥戲碼，兩人從池邊一路打進水中，打鬥場面激烈，泳衣撕裂、水花四濺、情緒爆炸，堪稱是視覺與情緒雙重轟炸的「濕身激戰」。

賴芊合（左）、吳欣樺在《好運來》於泳池上演「濕身對決」。（民視提供）

賴芊合劇中飾演「陳曉慧」，形象嬌媚中帶狠勁，她這回情緒爆炸、霸氣撕衣，怒嗆小三吳欣樺：「遊街示眾、浸豬籠！」演技火力全開，讓人又驚又喜。賴芊合表示，比基尼造型看似性感，但其實「非常綁手綁腳」，一開打就怕走光，更加考驗動作精準度，她坦言：「烈日下拍戲快2小時，全身曬到黑了一圈，眼睛還根本睜不開，原本想用眼神殺死小優（吳欣樺角色），結果全靠聲音跟肢體了！」

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賴芊合（中）在《好運來》與吳欣樺上演「濕身對決」。（民視提供）

雖然演出狠角色，但戲外的賴芊合反差十足，她拍攝完第一件事就是跑去關心吳欣樺，「拍戲時很激動，但欣樺真的超專業，完全沒喊卡也沒喊痛，等導演喊收工後，我立刻上前去幫她呼呼。」

賴芊合（中）在《好運來》與吳欣樺上演「濕身對決」。（民視提供）

飾演「小優」的吳欣樺，則是這場戲的「被害者」代表，這回不只「被撕衣」，還慘遭15次「壓頭入水」，堪稱犧牲最大！吳欣樺笑說：「這場戲真的像經歷水刑！每一次頭進水都要重做心理建設，有時還鼻水倒灌，真的差點崩潰。」但她也自嘲：「不過演完有一種淨化的感覺，感覺自己更強大了。」

吳欣樺透露，拍攝幕後的「慘狀」，像是潑果汁的畫面就拍了好幾次，她笑說：「果汁總是往鼻子衝，每次拍完都滿鼻子柳橙味，又嗆又香。」為了使出「帥氣甩頭」的開場畫面，她更努力練習角度與力道，「因為頭髮濕透太重，結果甩太大力直接彈回來打到自己的臉，超鬧。」她表示雖然整場戲超級累，但看到畫面成果就覺得一切都值得了。

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