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2025台南將軍吼首日名單爆光 畢書盡等重磅卡司開吼

台南夏日音樂節─將軍吼活動煙火。（資料照，南市觀旅局提供）台南夏日音樂節─將軍吼活動煙火。（資料照，南市觀旅局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025台南夏日音樂節─將軍吼」將於7月19、20日登場，台南市觀旅局今天公布活動首日卡司，包括流行音樂天王畢書盡、搖滾樂團TRASH、入圍本屆金曲獎新星陳泳希等多人，強調絕對讓樂迷們HIGH翻將軍漁港。

台南夏日音樂節─將軍吼活動於上週粉絲專頁更新頭貼及活動日期，引起大批粉絲留言討論及敲碗期待的卡司陣容。市長黃偉哲表示，今年邁入第14年的將軍吼，為南台灣暑假最大的音樂節，首日主題為偶像之夜「鯤鯓開吼」，第二日為樂團之夜「將軍燃炸」，邀請人氣樂團、男神、小巨蛋等級共13組高人氣歌手齊聚將軍開唱。

畢書盡將首度登上「將軍吼」舞台演出。（圖由南市觀旅局提供）畢書盡將首度登上「將軍吼」舞台演出。（圖由南市觀旅局提供）

2025台南夏日音樂節將軍吼活動，搖滾樂團TRASH0將於首日演出。（圖由南市觀旅局提供）2025台南夏日音樂節將軍吼活動，搖滾樂團TRASH0將於首日演出。（圖由南市觀旅局提供）

觀旅局長林國華表示，活動首日名單搶先公布，包括流行音樂天王畢書盡、搖滾樂團TRASH、入圍本屆金曲獎新星陳泳希、《影后》插曲及片尾曲主唱小男孩樂團，還有P!SCO、柯泯薰、灣島皇后等強力卡司，將於7月19日火力全開帶來精彩演出，絕對讓樂迷們HIGH翻將軍漁港，歡迎大家一起來參與「台南夏日音樂節」，享受美食，感受音樂、海風與煙火交織出的夏日浪漫。

陳泳希也將於「將軍吼」活動首日演出。（圖由南市觀旅局提供）陳泳希也將於「將軍吼」活動首日演出。（圖由南市觀旅局提供）

觀旅局表示，這將是畢書盡首度登上「將軍吼」舞台開唱，另外，重磅搖滾樂團TRASH也將首次在「將軍吼」演出。此外，本屆金曲獎入圍新人陳泳希與台南淵源深厚，畢業於台南藝術大學，這次回到熟悉的城市舞台演出，別具意義。

觀旅局說，將軍吼活動2天，民眾可提前至現場品嚐美食與觀賞夕陽美景，後續該局將與旅行業者規劃周邊景點套裝行程，並推出周邊旅宿店家優惠，讓前來台南旅遊的民眾體驗濱海年度音樂盛事。

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