迷因人物「面癱哥」非法滯美遭逮 挺川普網紅認了：我舉報的

1.6億網紅卡比拉梅因非法滯留美國遭逮，目前已自願出境。（翻攝自TikTok）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲網紅「面癱哥」卡比拉梅（Khaby Lame）在TikTok擁有高達1.62億訂閱，他以面無表情吐槽生活梗走紅，成為超紅迷因人物。怎料近日卻傳出他因簽證過期還待在美國，遭移民官員逮捕，隨後便自願離境。沒想到事後一名挺川普的網紅突出面聲稱，卡比拉梅之所以遭逮是因為被他舉報。

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一名挺川普的網紅突出面聲稱，卡比拉梅之所以遭逮是因為被他舉報。（翻攝自X）

卡比拉梅離開美國至今並未更新社群，此時突然出現一名挺川普的網紅伯勞登（Bo Loudon）跳出表示「當我發現TikTok最紅的網紅卡比拉梅是非法滯留及逃稅者時，我便致電給移民局，將他驅逐出境」，文末還不忘大讚「川普團隊的工作速度真是神速！」

至於為何要舉報卡比拉梅？伯勞登表示，他認為卡比拉梅是反川普的「極左網紅」之一，所以才不想繼續讓他待在美國。不過截至目前卡比拉梅從未發過政治相關影片，故無法確認其政治立場。

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