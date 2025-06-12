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陳意涵與金曲準歌王私下關係曝光！相識多年國外就曾私約

陳意涵跨刀MV。（索尼提供）陳意涵跨刀MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin以《允許萬物破碎》拚本屆金曲獎華語歌王獎座，專輯6/13數位上架，主打歌〈足夠的失落〉是一封來不及寄出的告別信，MV請到台北電影獎影后陳意涵主演，一人貫穿整支MV，展露神級演技，動容演出讓全場感動，導演更是看著鏡頭落淚。

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因為陳意涵的助陣，同事才發現原來柏霖和陳意涵是結識多年的跨界好朋友。陳意涵接到MV女主角的邀約時，特別協調出拍戲的空檔義氣相挺，兩人見面就送上大大的擁抱，曝光了好交情。

柏霖將拚金曲歌王。（索尼提供）柏霖將拚金曲歌王。（索尼提供）

柏霖還是舞者期間，陳意涵和演員好友們到柏霖的舞團學舞，兩人因此結識，當時常常玩在一起，柏霖加入國外舞團後，陳意涵也曾前往探望。柏霖回到台灣以創作歌手身分再出發，陳意涵笑說：「在電視上看到柏霖，我嚇了一跳，這不就是我小時候認識的柏霖嗎？他現在很厲害，他現在唱歌很好聽，我就很激動！」

陳意涵與柏霖多年情誼曝光。（索尼提供）陳意涵與柏霖多年情誼曝光。（索尼提供）

她表示很開心可以演出柏霖的MV，「柏霖對我來說就是一個很神聖的藝術家，其實演戲演久了，很少人真的能夠令你感動，可是有時候厭倦的時候去看他們跳舞，只要1秒，可以感受到他們對生命的付出，對肢體展現的感動，都是很直接的。很開心能來拍柏霖的MV，他的歌曲太有感染力，希望可以幫到忙。」讓柏霖大呼：「太感謝了，陳意涵演得太棒了，大家一定要看〈足夠的失落〉MV。」

陳意涵跨刀MV。（索尼提供）陳意涵跨刀MV。（索尼提供）

專輯發行之後，柏霖也即將在8/16和8/23分別在台北Legacy以及台中Legacy舉辦「允許萬物破碎」專場演唱會，這是他暌違一年多後再次舉辦個唱，正在苦思演出歌單。

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