魏如萱將獻唱金曲緬懷橋段 曝表演如「靈魂對話」令人敬畏

魏如萱將獻唱金曲緬懷橋段。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《第36屆金曲獎》將於6月28日於台北小巨蛋盛大登場，典禮中特別設有緬懷橋段，今年由入圍「最佳華語女歌手獎」的魏如萱擔綱演出，以其極具情感穿透力的嗓音，致敬過世音樂人。她坦言：「這不只是表演，更像一場靈魂的對話。會想像他們坐在觀眾席上聽，這首歌就像一封信，希望他們能收到。」

雖已非首次參與金曲典禮演出，魏如萱仍表示每次登台都很緊張，「就像穿著不同的鞋子走熟悉的路，每次風景和心跳都不一樣。」她也笑說身為入圍者同時又有表演，反而能分擔坐在台下等待的緊張感，並透露自己得獎當年也曾上台表演，笑稱或許是個幸運的小暗號。

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除了魏如萱，典禮也將呈現原住民音樂跨世代合作演出，由金曲歌后ABAO阿爆與製作人黃少雍擔任音樂總監，集結Makav真愛、「那屋瓦少女隊」、漂流出口、Ponay卜耐與貨櫃兄弟等原民音樂人，帶來一場融合族語、搖滾、R&B、電子舞曲等多元風格的8分鐘震撼演出。

漂流出口將擔任金曲表演嘉賓。（台視提供）

ABAO直言：「不管什麼曲風，他們都能駕馭！」而去年以首張專輯奪得「最佳新人」與「最佳原住民語專輯」的Makav真愛也將以新身分登台，興奮表示：「期待與大家分享我的音樂。」

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Makav真愛與那屋瓦少女隊將擔任金曲表演嘉賓。（台視提供）

那屋瓦少女隊成員Kivi與曾妮則感性說：「現在是原住民音樂最精彩的時代，希望世界都能聽見我們的聲音。」曾獲金曲肯定的漂流出口表示，這次表演「濃縮了15年來的創作與精華，是一段時光旅程。」

首度登上金曲舞台的Ponay卜耐興奮到一個月睡不著：「想到能和大家一起在這麼大的舞台耍漂亮就超開心！」她形容整個共演團隊就像家人，「私下鬧、台上拼，默契十足。」

Ponay卜耐將擔任金曲表演嘉賓。（台視提供）

饒舌組合貨櫃兄弟則大讚合作氣氛自然融洽，成員R.fu說：「與漂流出口合作激發了新火花，也加入了部落語言。」大亨也分享：「其中一段是我用阿美族語填詞，大家像家人一樣創作，合作超有感！」

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