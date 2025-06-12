女星摸腿攔車遭打槍！楊繡惠唱歌竟引「山豬群」現身

宮美樂（左起）、籃籃、職人、阿翔以及楊繡惠造訪嘉義。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓宮美樂主持《綜藝新時代》這次來到嘉義縣大埔鄉，挖掘當地豐富又趣味十足的人事物，不僅有「會聽歌劇的山豬」，更有「用臉盆裝的大份量料理」，精彩看點讓人目不轉睛。

楊繡惠。（民視提供）

節目開場，主持人坐在遊園車尋找本日嘉賓。大埔鄉地處阿里山山脈，全境超過九成為保安林地，空氣清新、風景怡人。籃籃建議阿翔脫掉鞋襪赤腳踩草地調節自身氣場，於是阿翔脫光鞋襪，下車奔跑表示親近大自然，沒想阿翔一下車，籃籃便讓司機大哥加速前進，效果滿滿。途中，嘉賓宮美樂現身路邊摸腿攔車，笑問：「可以順路載我一程嗎？」楊繡惠立刻回應：「一句話，辦不到！」眾人頓時笑成一團。

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大家來到了小全台灣唯一的小提琴村，眾人搭上遊艇，行駛在曾文水庫中央，準備前往山豬島，當快到達時，理事長拿出「西裝與鬍子」讓主持人們與來賓換上，所有人如同帕華洛帝般唱起了經典歌劇《公主徹夜未眠》。

吳倚豪表示要用這樣的方式才可召喚出山豬，眾人困惑重重，為何要唱歌劇才能召喚山豬？吳倚豪繼續解釋到：「過去村民們想與山豬互動，曾試過許多方式來吸引山豬們，不論是賭神出場音樂還是電音音樂等，都無法成功召喚山豬，唯獨對帕華洛帝的經典歌劇《公主徹夜未眠》有反映。在職人小提琴伴奏下，阿翔首先唱起高音，籃籃與宮美樂更是抓點賣力「拉拉拉」的唱氣旋律，輪到楊繡惠卻是破音，一群人在遊艇上荒謬的畫面，讓職人邊拉琴邊笑場，賣力的唱歌真的成功引起山豬群的現身，所有人驚喜不已。

楊繡惠（右起）、阿翔、宮美樂（左起）、籃籃介紹嘉義特色臉盆裝的大料理。（民視提供）

最後一站，主持人們帶著來賓去感受用臉盆裝的大料理，老闆娘江明苓拿出當地特色大頭鰱，巨大的身形讓大家紛紛確定就是要用臉盆才可裝下，老闆娘拿出裝砂鍋魚頭的臉盆，宮美樂看後表示不夠大，她自己帶了飯盆。沒想到卻拿出一個巨大澡盆，笑翻眾人，籃籃直言：「這也太大了，都可以洗澡了吧！」

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