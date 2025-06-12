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娛樂 最新消息

《俗女》CP合體！陳家逵「陰招亂入」指導宋偉恩 導演當場傻眼

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》呆萌追愛，遭戲稱「大笨牛」。（逆光電影提供）宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》呆萌追愛，遭戲稱「大笨牛」。（逆光電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕宋偉恩、陳家逵再度搭擋，從《俗女養成記》「俗女CP」轉換為全新關係，這回在My Video輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》陳家逵搖身一變化身戀愛推手，與莫子儀聯手助攻，幫助宋偉恩練習告白、設計驚喜，追愛過程笑料百出。

宋偉恩（左）在《喝酒吧！笨蛋》於師傅莫子儀（右）與酒吧老闆陳家逵的「鼓勵目光」下，向王渝萱（中）展開追愛行動。（逆光電影提供）宋偉恩（左）在《喝酒吧！笨蛋》於師傅莫子儀（右）與酒吧老闆陳家逵的「鼓勵目光」下，向王渝萱（中）展開追愛行動。（逆光電影提供）

宋偉恩劇中在王渝萱的鼓勵下，向莫子儀拜師學藝，正式成為「笨蛋酒吧」的調酒學徒，並大展廚藝研發下酒菜，逐漸成為酒吧裡的「團寵」。宋偉恩也在師傅莫子儀與酒吧老闆陳家逵的「鼓勵目光」下，展開追愛行動。

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》飾演個性率直、帶點呆萌氣質的「味覺天才」大牛。（逆光電影提供）宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》飾演個性率直、帶點呆萌氣質的「味覺天才」大牛。（逆光電影提供）

宋偉恩劇中飾演個性率直、帶點呆萌氣質的「味覺天才」大牛，因個性耿直又行事單純，被王渝萱戲稱為「大笨牛」。對於這個角色，宋偉恩坦言與自己其實差滿多的，他表示：「我覺得跟大牛比起來，我比較機靈、謹慎，但如果是在感情關係裡還滿像的，是會默默支持對方、給予陪伴，在背後當對方逐夢的墊腳石。」

宋偉恩（右二）在《喝酒吧！笨蛋》與陳家逵（左）再度搭擋，從《俗女養成記》「俗女CP」轉換為全新關係。（逆光電影提供）宋偉恩（右二）在《喝酒吧！笨蛋》與陳家逵（左）再度搭擋，從《俗女養成記》「俗女CP」轉換為全新關係。（逆光電影提供）

這次與陳家逵再度合作，宋偉恩表示，兩人早在《俗女養成記》前就認識，彼此有深厚默契：「家逵老師對我來說是一個很安心的存在，他會直接點出我的問題，也會鼓勵我。拍攝現場就像有一個客觀的觀眾，讓我能即時修正、調整。他的表演非常鬆，有時在排戲就會突然冒出神來一筆的點子，我常常要忍住不要笑場，真的很有趣。」

宋偉恩（右）在《喝酒吧！笨蛋》向莫子儀（左）拜師學藝，正式成為「笨蛋酒吧」的調酒學徒。（逆光電影提供）宋偉恩（右）在《喝酒吧！笨蛋》向莫子儀（左）拜師學藝，正式成為「笨蛋酒吧」的調酒學徒。（逆光電影提供）

兩人戲裡互動精彩，戲外同樣笑聲不斷。陳家逵透露：「戲中偉恩有一場要跳舞的戲，但他對自己的肢體比較沒信心，一有空檔就抓緊時間練習。他也會請我幫忙看，給他意見，我偶爾會捉弄他，亂出餿主意幫他加動作，他半信半疑地練習後，還去跳給樓一安導演看，結果一眼就被導演識破，導演問他：『這是誰教你的？』他才恍然大悟被整了，轉頭大叫『家逵老師～～』，但我已經笑著逃走了。」

《喝酒吧！笨蛋》第5、6集將揭黃姵嘉母女衝突。（逆光電影提供）《喝酒吧！笨蛋》第5、6集將揭黃姵嘉母女衝突。（逆光電影提供）

《喝酒吧！笨蛋》13日將播出第五、六集，陪酒妹黃姵嘉的故事也將揭露更多內心掙扎，工作繁忙讓她難以兼顧家庭，與正值青春期的女兒衝突頻繁，一句「我也不想當你女兒啊！」成為母女頻繁爭吵的導火線。片中她更因醉酒跌倒，遭豆漿店老闆鄭志偉扶起，卻誤以為他是「色狼」，擦出令人意外的情節發展。

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。

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