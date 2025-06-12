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古天樂親曝「視網膜穿洞」最新病況！吵架語速超快像繞口令

劉冠廷（左起）、周秀娜、古天樂日前一同出席《私家偵探》香港首映會。（華映提供）劉冠廷（左起）、周秀娜、古天樂日前一同出席《私家偵探》香港首映會。（華映提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕香港影帝古天樂在《私家偵探》和周秀娜演出貌合神離的夫妻，兩人有多場吵架的戲，周秀娜笑說和古天樂吵架她都要超專心應對，不但在家裡吵更一路吵到馬來西亞的公路上，而且古天樂吵架語速超快，讓她直呼「吵得很難忘」。

古天樂在片中和周秀娜飾演一對面臨婚姻危機的夫妻，被生活壓力摧折下，兩人平日已是相對無言，他更意外發現自己妻子出軌，讓彼此關係更為緊張。周秀娜記得有一場戲，她回家見到古天樂獨自坐著，竟然真的感到害怕，她表示古天樂一入戲就像換了一個人，「和他平日私下聊天的樣子差太多了，只是安靜的坐在那兒，讓我真的覺得有點可怕。」

古天樂（右）和周秀娜在《私家偵探》飾演一對面臨婚姻危機的夫妻。（華映提供）古天樂（右）和周秀娜在《私家偵探》飾演一對面臨婚姻危機的夫妻。（華映提供）

提到和古天樂「吵架」，周秀娜形容他吵架時語速變得很快，能量超高，有如繞口令，她必需很專心才能跟上他並做出反應，「但他很厲害，每一次吵都會有不同的表現，讓我保持新鮮感。」她說每次拍吵架戲，導演李子俊和周汶儒都會親身示範，李子俊說：「我們兩常常意見不合，所以走位採排時我們就先吵一輪，再請他們照著演。」

而古天樂近來因為視網膜穿洞引發飛蚊症，總是戴上墨鏡現身減緩症狀，在《私家偵探》的首映會上，他仍是戴著墨鏡出席，但透露眼睛已經動過一次小手術，8月還會再進行一次手術。他近來除了電影作品不停上映，更投資韓劇《ONE：高中英雄門》並擔任監製，被問到是否想進軍韓國市場？他表示是想多方嘗試可能性，也透露還會再投資另一部韓劇。《私家偵探》將於6月18日在台上映。

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