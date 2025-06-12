「台灣看到比在世界任何地方都重要！」《白衣蒼狗》巡迴世界獲佳績

《白衣蒼狗》由導演曾威量（右）、尹又巧共同執導。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由新加坡導演曾威量與台灣導演尹又巧共同執導的劇情長片《白衣蒼狗》，榮獲坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」，也在全球各個影展斬獲佳績，時隔一年，終於回到台灣進行巡迴放映。導演曾威量感性表示，「台灣人能看到這部電影比在世界任何地方放映都還重要！」

導演曾威量說，《白衣蒼狗》不僅是他 15 年來創作的累積，片中提到的長照、照護問題，是台灣人看得懂、也應該看見的議題，但也坦言，在向官方申請補助的時候就認為，「這部片不討喜，不討觀眾喜歡，這不是一部成功的藝術片，我只是做自己可以做到的而已。」

請繼續往下閱讀...

電影刻劃泰國移工在台灣偏鄉擔任非法看護的困境，因雇主欠薪而引發道德與信任危機，最終陷入內心的十字路口。曾威量表示，他作為照顧者的親身經歷，以及多年來與弱勢群體的接觸，成為電影創作的起點。

《白衣蒼狗》正式版海報。（牽猴子提供）

在醫療資源匱乏的偏鄉地區，長期承受病痛、孤立的被照顧者與處於灰色地帶的外籍看護，雖在社會中各據其位，卻於此同樣被忽視，彼此之間的依存與隔閡，悄然交織成一幅難以分割的雙聯畫。

曾威量也分享電影片名的由來，強調英文片名「Mongrel（直譯：雜種狗）」 一名從未更動過，尖銳而貼切，多面向地表達身分混雜與邊緣位置所帶來的孤立與掙扎。

而《白衣蒼狗》則是他回望十多年來在台的生活及創作歷程，想到家人與自身經歷的動盪與無常，《白衣蒼狗》這四字如雲、如影，飄忽不定，卻貼近製作這部電影在他身上存留的那份幽微與晦黯。

《白衣蒼狗》台灣採取限量限映方式上映，先回到拍攝地高雄開始第一站，6 月 27 日起在高雄大遠百威秀、in89駁二電影院搶頭香上映，其他上映戲院將陸續公布，請密切注意官方FB。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法