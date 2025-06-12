晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陸星材鏡頭前演出「手伸褲襠聞下體」 粉絲崩潰：太噁心

陸星材近日主演戲劇《鬼宮》獲得不少好評。（翻攝自IG）陸星材近日主演戲劇《鬼宮》獲得不少好評。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星陸星材憑藉戲劇《鬼怪》、《Who Are You—學校2015》走紅，近來在奇幻黑馬韓劇《鬼宮》中的精湛演技深受觀眾喜愛，不過日前卻因在節目中上演手伸褲襠聞下體氣味的橋段，引起韓網砲轟。

相關新聞： 《鬼宮》收視飆新高完美收官！陸星材曝第二季可能性：更多鬼怪

陸星材日前登上韓國限制級節目《SNL Korea》，在劇中飾演一名「雌激素男性」（帶有陰柔氣質的男性），劇情設定為他遭「雄激素女性」（陽剛氣質的女性）池睿恩移情別戀後，憤而展開男子漢訓練，誓言改變自己、報復前女友。

陸星材在劇中演出手伸下體聞味道的橋段，引起不少韓國網友批評。（翻攝自YT）陸星材在劇中演出手伸下體聞味道的橋段，引起不少韓國網友批評。（翻攝自YT）

劇中另一名角色權赫秀則飾演池睿恩的新歡，是一名「大男人主義」形象的角色，他在劇中將手伸進褲子、聞味道後誇張翻白眼自信喊「這才是男人的味道」，而陸星材也模仿權赫秀聞下體的動作，接著神情哀傷的說「都是嬰兒的香氣…我想成為真正的雄男！」

沒想到該節目片段播出後，引起不少觀眾反彈，網友紛紛驚呼「我剛剛到底看了什麼」、「太噁了，完全無法接受」、「我是陸星材的老粉，現在想脫粉了」，儘管《SNL Korea》一向以大膽尺度聞名，但陸星材這次出演的劇情仍引發不小爭議。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中