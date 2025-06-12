陸星材鏡頭前演出「手伸褲襠聞下體」 粉絲崩潰：太噁心

陸星材近日主演戲劇《鬼宮》獲得不少好評。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星陸星材憑藉戲劇《鬼怪》、《Who Are You—學校2015》走紅，近來在奇幻黑馬韓劇《鬼宮》中的精湛演技深受觀眾喜愛，不過日前卻因在節目中上演手伸褲襠聞下體氣味的橋段，引起韓網砲轟。

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陸星材日前登上韓國限制級節目《SNL Korea》，在劇中飾演一名「雌激素男性」（帶有陰柔氣質的男性），劇情設定為他遭「雄激素女性」（陽剛氣質的女性）池睿恩移情別戀後，憤而展開男子漢訓練，誓言改變自己、報復前女友。

陸星材在劇中演出手伸下體聞味道的橋段，引起不少韓國網友批評。（翻攝自YT）

劇中另一名角色權赫秀則飾演池睿恩的新歡，是一名「大男人主義」形象的角色，他在劇中將手伸進褲子、聞味道後誇張翻白眼自信喊「這才是男人的味道」，而陸星材也模仿權赫秀聞下體的動作，接著神情哀傷的說「都是嬰兒的香氣…我想成為真正的雄男！」

沒想到該節目片段播出後，引起不少觀眾反彈，網友紛紛驚呼「我剛剛到底看了什麼」、「太噁了，完全無法接受」、「我是陸星材的老粉，現在想脫粉了」，儘管《SNL Korea》一向以大膽尺度聞名，但陸星材這次出演的劇情仍引發不小爭議。

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