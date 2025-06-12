晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Super Junior正式宣布！20週年登大巨蛋連唱兩天 還有高雄場

Super Junior的SUPER SHOW10將在台灣唱3場，成員希澈（右三）也會參加。（翻攝自X）Super Junior的SUPER SHOW10將在台灣唱3場，成員希澈（右三）也會參加。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior今天（12日）正式宣布，將在11月15、16登上台北大巨蛋，明年1月24日的高雄場則是在高雄巨蛋。

SJ今年迎來出道20週年，此次巡演SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>還直接在台灣唱3場，台北大巨蛋唱兩場，明年再唱到高雄巨蛋，唱好唱滿。值得一提的是，去年就預告成員希澈會重返舞台，如今SJ將帶來完整演出，令人期待。

此外，小分隊D&E昨天宣布，8月3日將為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日開球，賽後也將帶來精彩演出。再加上上半年，利特、銀赫來台灣主持，東海辦見面會，D&E又合體拍廣告等等，不愧是「灶咖男團」，今年又是滿滿的SJ一年。

Super Junior宣布唱進大巨蛋、高雄巨蛋。（翻攝自X）Super Junior宣布唱進大巨蛋、高雄巨蛋。（翻攝自X）

今年下半年，大勢韓星紛紛來台，10月先迎來BLACKPINK，11月除了有SJ唱大巨蛋之外，隔週又將迎來出道10年首次來台的TWICE，預計將嗨翻高雄世運主場館，台灣會相當熱鬧。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中