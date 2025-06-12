Super Junior正式宣布！20週年登大巨蛋連唱兩天 還有高雄場

Super Junior的SUPER SHOW10將在台灣唱3場，成員希澈（右三）也會參加。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior今天（12日）正式宣布，將在11月15、16登上台北大巨蛋，明年1月24日的高雄場則是在高雄巨蛋。

SJ今年迎來出道20週年，此次巡演SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10>還直接在台灣唱3場，台北大巨蛋唱兩場，明年再唱到高雄巨蛋，唱好唱滿。值得一提的是，去年就預告成員希澈會重返舞台，如今SJ將帶來完整演出，令人期待。

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此外，小分隊D&E昨天宣布，8月3日將為中信兄弟「Channel B vol.2」K歌主題日開球，賽後也將帶來精彩演出。再加上上半年，利特、銀赫來台灣主持，東海辦見面會，D&E又合體拍廣告等等，不愧是「灶咖男團」，今年又是滿滿的SJ一年。

Super Junior宣布唱進大巨蛋、高雄巨蛋。（翻攝自X）

今年下半年，大勢韓星紛紛來台，10月先迎來BLACKPINK，11月除了有SJ唱大巨蛋之外，隔週又將迎來出道10年首次來台的TWICE，預計將嗨翻高雄世運主場館，台灣會相當熱鬧。

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