套牢51歲港姐冠軍翁嘉穗 71歲富商老公全靠這幾招

港姐冠軍翁嘉穗（左）現年51歲，她71歲富商老公鄔友正看起來也很年輕。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕1997年港姐冠軍翁嘉穗現年51歲，她結縭26年老公、71歲香港知名床墊創辦人鄔友正，近年積極經營小紅書並大談保養心得，鄔友正11日忽然以「70歲的第二春」為題，透露感覺自己在熱戀中、太浪漫了，引發大批香港民眾關注，他也被狂讚外表年輕又有魅力。

他打扮起來真的很年輕。（香港星島日報）

鄔友正公開5張照片，是他與同學聚會，鄔友正表示：「我們都是精英，但也會老，大部分同學都已退休，安享晚年，同學們都覺得現在最重要的是健康！」

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不久前鄔友正透露身體不適，更加注重健康問題。（香港星島日報）

不久前他曾透露身體不適，更加注重健康問題，覺得唱歌是對健康最好的運動，因此在幾個月前開始唱歌。鄔友正表示：「人老了，更加要有目標，有夢想，所以決定參加中年好聲音四！」又透露太太翁嘉穗的閨蜜知道他準備參加比賽非常支持：「她還介紹香港歌唱老師，我上了三堂課，好好玩！」

練歌過程中，鄔友正感受到戀愛滋味。（香港星島日報）

在練歌過程中，鄔友正感受到戀愛滋味：「因為唱的都是老歌，好多年輕時的浪漫畫面浮現眼前，感覺自己在熱戀中，在和唱歌談戀愛，太浪漫了，70歲都可以有第二春，極力推薦老人家開始學唱歌，享受第二春！」

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