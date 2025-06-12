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雪寶「直播月收破百萬」拒包養 草莓捲獵豔名單反應曝光

草莓（右）與雪寶今出席老王炸烤一日店長活動。（記者侯家瑜攝）草莓（右）與雪寶今出席老王炸烤一日店長活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近來啦啦隊圈風波不斷，「情色教主」雪碧爆料部分女孩把啦啦隊當跳板，藉「資源換身體」引發熱議。對此，浪LIVE電豹女成員草莓與雪寶今出席老王炸烤一日店長活動時回應，透露確實常收到類似包養訊息，但兩人皆表示會嚴格過濾、不會接受。而有「億萬直播主」稱號的雪寶更自信喊話：「我靠自己，直播月收就破百萬，不需要靠這些！」

談到包養風波，草莓直言：「真的蠻頻繁的，有時候刷一下訊息，會看到有人開價50萬到100萬，甚至約出國、吃飯。」但她強調自己覺得這些人很奇怪，不會輕易相信，也會提醒其他女孩要自我保護。

雪寶則笑說自己本身就是直播主，不太需要靠這些來生活，「我最高一個月直播有一百萬，不包含其他工作。」透露直播觀眾是喜歡她能很真心的給足情緒價值。

草莓（右）與雪寶今出席老王炸烤一日店長活動。（記者侯家瑜攝）草莓（右）與雪寶今出席老王炸烤一日店長活動。（記者侯家瑜攝）

被問到包養風波是否會讓外界對啦啦隊產生負面印象，草莓坦言：「有看到一些留言，微微擔心，但我們就是做好自己最重要。」雪寶則說每個人有自己的選擇，但靠自己真的比較實在。

而對於近日樂天女孩Dora捲入「小三風波」，有被列入「獵豔名單」的草莓，一臉無奈表示：「我嚇到！應該是因為之前與Dora一起錄《炸裂吧！女孩》，才會一起被扯上。」她進一步解釋：「那時候大家是分隊錄影，有些交集但也不算熟，不是交心的朋友。」

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