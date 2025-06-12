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IU忙完換男友上工！李鍾碩苦撐9年自爆「職業倦怠」

李鍾碩在《瑞草洞》飾演才華洋溢卻身心俱疲的資深律師安宙恆。（Disney+提供）李鍾碩在《瑞草洞》飾演才華洋溢卻身心俱疲的資深律師安宙恆。（Disney+提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女神IU上半年為宣傳《苦盡柑來遇見你》辛勤工作，下半年輪到男友李鍾碩出馬，他與文佳煐搭檔主演的法律韓劇《瑞草洞》今天（12日）宣布將在7月5日於Disney+上線。他曾在《黑話律師》中飾演律師，此次在《瑞草洞》中飾演執業9年、職業倦怠的律師，會有什麼樣的表現，令人期待。

文佳煐在《瑞草洞》中飾演剛踏入職場、仍懷抱理想的新進律師康喜智。（Disney+提供）文佳煐在《瑞草洞》中飾演剛踏入職場、仍懷抱理想的新進律師康喜智。（Disney+提供）

《瑞草洞》故事講述，首爾法律圈中一位看似成功、卻逐漸迷失方向的律師安宙恆（李鍾碩飾演），執業9年來，他經驗老道、熟稔法律實務，卻因過於安逸而遲遲未邁出職涯下一步，而長期為與自己價值觀不符的客戶辯護，也逐漸讓他對工作心灰意冷。直到某天，一位充滿熱情與抱負的新進律師喜智（文佳煐飾演）加入了同一棟辦公大樓的事務所，她的出現如同一道久違的光芒，喚醒了宙恆心中塵封已久的理想。

李鍾碩（中）在《瑞草洞》擔綱男主角。（Disney+提供）李鍾碩（中）在《瑞草洞》擔綱男主角。（Disney+提供）

由李鍾碩、文佳煐主演的全新法律韓劇《瑞草洞》，由身為職業律師的編劇李承賢執筆，並由朴昇雨執導。遠離燈紅酒綠的江南與弘大，在法律界核心地帶的首爾瑞草洞，一群律師正努力在理想與現實之間掙扎生存，比起光鮮亮麗的職場劇，《瑞草洞》將以更寫實的方式，描繪出首爾法律人既過勞又不被重視的日常。《瑞草洞》全劇共12集將於7月5日起在Disney+上線。

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