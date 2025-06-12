Rośe師妹團要來了！均齡不到19歲「絕美貓系」潛力無窮

韓國新生代女團「MEOVV」去年9月出道，7月即將首訪台。（FANME提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新生代女團「MEOVV」（讀音：喵meow）將首度來台辦簽名會！主辦單位宣布，即日起至6月14日，於FANME網站購買首張EP，就有機會參與7月5日的台北簽名會應募活動，近距離與MEOVV同台互動。

MEOVV為Rośe師妹團，去年剛出道就受到高度關注，該團由2NE1重要推手與創作BIGBANG、BLACKPINK熱門歌曲的王牌製作人Teddy打造，是Rośe與Teddy旗下廠牌THE BLACK LABEL首推女團。

請繼續往下閱讀...

MEOVV的5位成員平均年齡不到19歲，個個高顏值兼具歌舞實力，Sooin風格冷酷的肢體舞感充滿力量，Gawon擁有韓美混血嗓音，臉孔精緻神似朴敏英，日籍成員Anna 甜美樣貌激似TWICE周子瑜，Narin貓系眼神充滿魅惑力聲線獨特，忙內Ella擁有德韓血統，被喻有小Jennie之稱。

「MEOVV」簽名會粉絲獨家福利。（FANME提供）

該團自2024年9月出道推出《MEOW》、《TOXIC》單曲後，於出道2個月內受邀登上MAMA舞台演出，並榮獲大獎『FAVORITE RISING ARTIST』。今年5月12日MEOVV發行首張EP『MY EYES OPEN VVIDE』，因團名MEOVV為取自「MY EYES OPEN VVIDE」的縮寫，迷你EP也代表MEOVV在音樂歷程重要的里程碑。

首發主打《DROP TOP》融合流行與嘻哈元素充滿節奏感，展現出屬於青春熱血及自由冒險的無畏精神，生動刻畫出年輕人追求自由、突破束縛的決心與勇氣，MV上線受到熱議創下2千多萬點閱，再度迅速掀起K-POP新浪潮。

將於7月首度來台的MEOVV，非常期待有機會品嘗各式台北小吃與招牌珍珠奶茶，更期待與台北粉絲PAWM PAWM的第一次相會，購票可上FANME網站。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法